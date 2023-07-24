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Температурні рекорди встановлені у країнах Європи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Температурні рекорди встановлені у країнах Європи

Рекорди високих температур було встановлено вчора у Франції, Іспанії та Італії.

Французька метеорологічна служба повідомила, що на півдні Франції в департаменті Ар’єж учора, 18 липня, повітря прогрілося до найвищого за всю історію спостережень значення – +40.6 °С. Рекордно високу температуру зафіксовано і в Ренно на Корсиці — +38.3 °С.

У столиці Італії Римі також було зареєстровано рекорд: учора температура повітря досягла +41.8 °С. А в іспанській Каталонії повітря прогрілося до +45 °С.

Раніше Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) випустила попередження про те, що температура вища за +40 °С протримається в багатьох регіонах світу кілька днів. Йшлося про Північну Америку, Азію, північну Африку, а також про Середземномор’я.

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