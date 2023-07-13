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Смертельна спека +48°С накриває найпопулярніші курорти: вже загинули перші туристи

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На півночі Іспанії оголошено червоний код спекотної погоди: на термометрах +47

“Спека вже збирає свої перші жертви”, – заявило Метеобюро Італії, яке констатувало, що на південну Європу рухається “хвиля пекла” до +48 градусів. Поки що на курортах Італії та Іспанії «зашкалило» всього за +40. Втім, зазначені жертви спеки поки що не схожі на туристів, хоча випадки теплового удару в чергах до відомих пам’яток вже спостерігаються.

Зокрема, довелося відкачувати туристку біля Колізею — вона знепритомніла, стоячи в черзі на вхід сонячним днем, коли температура досягла +36. Справа, на щастя, обійшлася першою допомогою. Проте, за даними італійців, один чоловік уже загинув у Північній Італії — проте на робочому місці, він займався ремонтом доріг, і ще один летальний кінець — також із фермером — зафіксований в іспанській Севільї.

«Їхня смерть була пов’язана з рекордними температурами, які спостерігалися тут останні кілька днів. Іспанія, Італія, Португалія та Франція вже кілька днів перебувають у лещатах сильної спеки, при цьому в деяких районах гаряча температура піднімається вище за 40°C», – заявляють італійці. Вони також попереджають, що на «курортне» Середземномор’я рухається хвиля ще сильнішої спеки — а температури за 40 прийдуть і до країн, які «менш звикли до спекотних температур».

За їхніми заявами, туристам варто очікувати «впливу на здоров’я» високих температур, а також великий ризик виникнення лісових пожеж. Туристів із північних країн закликають не виходити на сонце у пік його активності, а також завжди носити із собою воду.

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