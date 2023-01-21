Ой, нам ніхто не сказав: на пляжі Іспанії пара одягла на пляжі купальники, які надіслали непристойний секретний сигнал

Ваші купальники можуть надіслати оточуючим непристойний секретний сигнал, про який ви навіть не підозрюватимете. Так «налякала» читачів газета The Sun, розповідаючи про казус сімейної пари, яка викладала фото на пляжі — і раптово отримала «розшифрування» символів, зображених на своїх купальних костюмах.

“Упс, мені ніхто не сказав”, – відреагувала туристка Лінда, яка обрала для відпочинку купальник із зображенням ананасів. Такий самий орнамент був і на плавках її чоловіка, з яким вони відпочивали на пляжі.

Туристку «просвітили», що у її купальнику зображені перевернуті ананаси, які, виявляється, вважаються «секретним сигналом для свінгерів», тобто, пар, які практикують «взаємний обмін постійними партнерами задля отримання додаткового сексуального задоволення». «Упс, мені ніхто не сказав. Я просто подумала, що однаковий візерунок – це мило», – заявила туристка.

Відео переглянули понад 218 тис. разів, і треба сказати, для значної кількості коментаторів цей код також залишився секретним. “Ідіоти, я не свінгер, я просто люблю ананаси”, – прокоментував один роздратований користувач. Більше того, спантеличились і представники цієї сексуальної «субкультури»: «Ну, я, наприклад, свінгер — але щось я про це не чув донедавна», – видав один із коментаторів.