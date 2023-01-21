Всі розділи
ГоловнаLifeStyleОй, нам ніхто не сказав: на пляжі Іспанії пара одягла на пляжі...
LifeStyleІспаніяТуризм

Ой, нам ніхто не сказав: на пляжі Іспанії пара одягла на пляжі купальники, які надіслали непристойний секретний сигнал

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Ой, мені ніхто не сказав: пара одягла на пляжі купальники, які надіслали непристойний секретний сигнал

Ваші купальники можуть надіслати оточуючим непристойний секретний сигнал, про який ви навіть не підозрюватимете. Так «налякала» читачів газета The Sun, розповідаючи про казус сімейної пари, яка викладала фото на пляжі — і раптово отримала «розшифрування» символів, зображених на своїх купальних костюмах.

“Упс, мені ніхто не сказав”, – відреагувала туристка Лінда, яка обрала для відпочинку купальник із зображенням ананасів. Такий самий орнамент був і на плавках її чоловіка, з яким вони відпочивали на пляжі.

Туристку «просвітили», що у її купальнику зображені перевернуті ананаси, які, виявляється, вважаються «секретним сигналом для свінгерів», тобто, пар, які практикують «взаємний обмін постійними партнерами задля отримання додаткового сексуального задоволення». «Упс, мені ніхто не сказав. Я просто подумала, що однаковий візерунок – це мило», – заявила туристка.

Відео переглянули понад 218 тис. разів, і треба сказати, для значної кількості коментаторів цей код також залишився секретним. “Ідіоти, я не свінгер, я просто люблю ананаси”, – прокоментував один роздратований користувач. Більше того, спантеличились і представники цієї сексуальної «субкультури»: «Ну, я, наприклад, свінгер — але щось я про це не чув донедавна», – видав один із коментаторів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму