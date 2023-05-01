На популярному курорті Іспанії від дикої спеки в +36°C, почали дихнути коні які перевозять туристів

В іспанській Севільї під час перевезення туристів у кареті один кінь загинув, а інший впав через дику спеку в +36°C, а часом навіть вище. У результаті на цьому популярному курорті розпочато розслідування щодо жорстокого поводження з тваринами, повідомило видання Reuters.

Свідки намагалися допомогти змученому коню та дати води, але безрезультатно. Тварина померла поряд із жвавою дорогою. Поліція з’ясувала, що у кобили вже спостерігалися симптоми лихоманки від попереднього захворювання, яке було посилене зневодненням. Її власник перебуває під слідством за можливе жорстоке поводження з тваринами.

Один із очевидців повідомив: «Водії схопили іншого коня і продовжили катати туристів прямо перед поліцією, яка, незважаючи на скарги, не вжила заходів щодо вилучення їхньої ліцензії». Він додав, що у другого коня теж були ознаки зневоднення, але його змусили продовжувати працювати.

Карета, ймовірно, перевозила гуляючих на міському щорічному ярмарку, на якому минулого року зібралося близько 500’000 людей. Туристичні карети, запряжені кіньми, часто трапляються у місті. У заяві мерії Севільї сказано, що служба захисту тварин посилить перевірки благополуччя коней та закликає власників давати тваринам відпочинок та воду.

Севілья знаходиться в самому спекотному регіоні Іспанії, зараз температура там досягає 36 градусів за Цельсієм. Державне метеорологічне агентство Іспанії повідомило, що це, ймовірно, буде найспекотніший квітень на Іберійському півострові за всю історію спостережень. Очікується, що спека досягне свого піку у четвер та п’ятницю і становитиме близько 40°C.