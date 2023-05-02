На популярні курорти Середземномор’я прийшов “тихий вбивця”, Червоний Хрест б’є на сполох

На популярні курорти Середземномор’я прийшов тихий вбивця — із такою заявою виступив Червоний Хрест, прокоментувавши різке настання спекотної погоди вже у квітні. Експерти б’ють на сполох — вразливі групи, зокрема літні туристи, які спеціально подорожують поза рамками спекотного сезону, опинилися під загрозою.

“Хвиля тепла” накрила в першу чергу Іспанію та Португалію – як заявили експерти Червоного хреста, термометр в Андалусії минулого тижня в якийсь момент досяг 40°C. Так, температура 38,8°C була зафіксована в аеропорту Кордови на півдні Іспанії. Це вище за попередній рекорд квітня, встановлений у 2017 році. Той становив 34,0 ° C.

Туристи, що скучили по теплу, можливо і раді спеці – але неуважно до неї ставитися не варто. Про це попередив Андреас фон Вайссенберг, керівник відділу охорони здоров’я, стихійних лих, криз та клімату: «Ми вже багато разів говорили, спека — тихий убивця. Сплески надмірної смертності очевидні під час хвиль тепла», – заявив він. При цьому, за його словами, «особливого попередження» потребують уразливі групи людей, у тому числі — літні туристи. “Спека на початку сезону особливо небезпечна, тому що люди ще не акліматизувалися до високих температур і, можливо, не були готові до них”, – додають експерти.

Нагадаємо, що в Іспанії вже зафіксували і перших жертв спеки — поки що йдеться не про людські, на щастя. В іспанській Севільї під час перевезення туристів у кареті один кінь загинув, а інший впав через дику спеку +36°C. Розпочато розслідування про жорстоке поводження з тваринами. Подробиці читайте за цим посиланням.

До речі, “хвилю тепла” до Європи принесли вітри з Африки. «Зачепили» вони і курорти, розташовані ближче – «аномальну спеку» відзначили і на курортах Єгипту, а також у більшості міст, там температура підходить до +35 градусів. Наприклад, спекотну погоду прогнозують у Луксорі та Абу-Сімбелі, у першому днем очікується +34 градуси, а у другому – +33. Жарко і в Каїрі, щоправда, «всього» +28. У Хургаді та Марса-Аламі на туристів очікує +31 градус, майже така ж погода в Шарм-ель-Шейху – +30. Для цього часу це досить високі температури – відзначають місцеві метеорологи.