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На популярні курорти Середземномор’я прийшов “тихий вбивця”, Червоний Хрест б’є на сполох

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Спека та високі ціни на електроенергію поставили Іспанію на тонкий лід

На популярні курорти Середземномор’я прийшов тихий вбивця — із такою заявою виступив Червоний Хрест, прокоментувавши різке настання спекотної погоди вже у квітні. Експерти б’ють на сполох — вразливі групи, зокрема літні туристи, які спеціально подорожують поза рамками спекотного сезону, опинилися під загрозою.

“Хвиля тепла” накрила в першу чергу Іспанію та Португалію – як заявили експерти Червоного хреста, термометр в Андалусії минулого тижня в якийсь момент досяг 40°C. Так, температура 38,8°C була зафіксована в аеропорту Кордови на півдні Іспанії. Це вище за попередній рекорд квітня, встановлений у 2017 році. Той становив 34,0 ° C.

Туристи, що скучили по теплу, можливо і раді спеці – але неуважно до неї ставитися не варто. Про це попередив Андреас фон Вайссенберг, керівник відділу охорони здоров’я, стихійних лих, криз та клімату: «Ми вже багато разів говорили, спека — тихий убивця. Сплески надмірної смертності очевидні під час хвиль тепла», – заявив він. При цьому, за його словами, «особливого попередження» потребують уразливі групи людей, у тому числі — літні туристи. “Спека на початку сезону особливо небезпечна, тому що люди ще не акліматизувалися до високих температур і, можливо, не були готові до них”, – додають експерти.

Нагадаємо, що в Іспанії вже зафіксували і перших жертв спеки — поки що йдеться не про людські, на щастя. В іспанській Севільї під час перевезення туристів у кареті один кінь загинув, а інший впав через дику спеку +36°C. Розпочато розслідування про жорстоке поводження з тваринами. Подробиці читайте за цим посиланням.

До речі, “хвилю тепла” до Європи принесли вітри з Африки. «Зачепили» вони і курорти, розташовані ближче – «аномальну спеку» відзначили і на курортах Єгипту, а також у більшості міст, там температура підходить до +35 градусів. Наприклад, спекотну погоду прогнозують у Луксорі та Абу-Сімбелі, у першому днем очікується +34 градуси, а у другому – +33. Жарко і в Каїрі, щоправда, «всього» +28. У Хургаді та Марса-Аламі на туристів очікує +31 градус, майже така ж погода в Шарм-ель-Шейху – +30. Для цього часу це досить високі температури – відзначають місцеві метеорологи.

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