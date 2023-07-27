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ІспаніяТуризм

Магазин у Барселоні штрафуватиме туристів, які нічого не купили

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Магазин у Барселоні штрафуватиме туристів, які нічого не купили

Таке оголошення нещодавно з’явилося на гастрономічних дверях в історичній частині міста.

Старовинна бакалійна лавка в центрі Барселони пообіцяла штрафувати відвідувачів, які зайшли до приміщення, але нічого не купили. Мова про гастроном Queviures Múrria, який відкрився в 1898 році і став однією з визначних пам’яток іспанського міста. Щоправда, більшість туристів цікавлять зовсім не вино та елітні закуски до нього, а старовинний годинник та меблі з червоного дерева. Хтось норовить просто сфотографувати цю обстановку, а інші хочуть зробити селфі в антуражі м’ясної лавки XIX століття та ще й з антикварними меблями.

Власники магазину вивісили на дверях табличку з таким досить ввічливим текстом: „Просто зайти подивитися — п’ять євро з людини. Дякую”. Незабаром після цього в новинах з’явилося повідомлення, що це просто жарт, і менеджер Тоні Меріно окремо уточнив, що нікого штрафувати не збиралися. За його словами, табличка була покликана хоча б трохи зменшити потік відвідувачів.

 

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Публикация от Ruta del Modernisme Barcelona (@rutamodernisme)

Вірогідних відомостей про те, що когось оштрафували, в інтернеті немає. Складно уявити, на що саме посилалися б власники магазину, вимагаючи 5-єврову купюру у туриста: законів, які забороняли б заходити в магазини, немає ніде у світі, навіть у Барселоні, що страждає від овертуризму.

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