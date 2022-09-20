Іспанія продовжила до 15 листопада обмеження на в’їзд для туристів із третіх країн

Влада Іспанії оголосила, що країна продовжує обмеження на в’їзд через коронавірус для всіх мандрівників з країн, які не входять до Європейського союзу, як мінімум, до 15 листопада.

Новину про продовження обмежувальних заходів було оголошено Міністерством охорони здоров’я Іспанії та опубліковано в Офіційному державному віснику.

Відповідно до чинних в Іспанії правил, всі, хто в’їжджає з третіх країн, повинні будуть пред’явити низку документів, щоб отримати дозвіл на в’їзд без обмежень.

Міністерство охорони здоров’я Іспанії пояснює, що особи віком від 12 років з країн, що не входять до ЄС, повинні по прибутті пред’явити сертифікат про вакцинацію, негативний тест або довідку про одужання.

При цьому сертифікат щеплення визнається дійсним, якщо власник пройшов первинну вакцинацію протягом останніх 270 днів і отримав бустерну дозу вакцини.

Вимоги до терміну дії також поширюються на довідку про одужання — її треба видати не більше шести місяців тому.

Щодо негативних тестів на COVID-19, Іспанія приймає як ПЛР, так і експрес-тести на антиген. ПЛР-тест потрібно здати протягом 72 годин перед в’їздом, а експрес-тест на антиген має бути зданий за 24 години до перетину іспанського кордону.

Окрім згаданих вище документів, більшість мандрівників із третіх країн перед поїздкою до Іспанії також мають заповнити Форму медичного контролю.

Медики пояснюють, що влада вирішила продовжити вимоги до в’їзду з COVID-19, щоб запобігти зростанню випадків зараження зараз, коли наближаються холодніші місяці.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я показують, що протягом останніх семи днів в Іспанії було зареєстровано 14 885 нових випадків зараження коронавірусом. За цей же період у країні померло 376 людей.

Щодо показників вакцинації, то на даний момент громадяни Іспанії отримали загалом 102 924 722 дози вакцини. Близько 86 відсотків дорослого населення зробили два щеплення, а 66 відсотків додали до них бодай одну бустерну дозу.