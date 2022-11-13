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Гроза заблокувала аеропорт Валенсії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Гроза заблокувала аеропорт Валенсії

Аеропорт іспанського міста Валенсія призупинив роботу через сильну грозу, повідомила служба управління повітряним рухом Enaire, передає Agence France-Presse.

Через сильну грозу в аеропорту Валенсії довелося призупинити всі посадки та зльоти, повідомила компанія Enaire у Твіттері.

Злітно-посадкова смуга в аеропорту Валенсії не працює після удару блискавки. Роботи з його відновлення почнуться якнайшвидше, уточнила в Twitter компанія AENA, яка управляє аеропортом.

Гроза обрушилася на узбережжя цієї іспанської автономної спільноти вчора ввечері із сильним вітром та зливою, який посилився сьогодні вранці.

Щонайменше 9 рейсів до Валенсії було перенаправлено в аеропорти Аліканте, Барселони, Ібіці та Мадрида, повідомило керівництво аеропорту.

Гроза також вплинула на залізничний транспорт у районі Валенсії, повідомила компанія ADIF, яка управляє мережею залізниць Іспанії, а також на кілька ліній метро, ​​повідомило агентство BTA з посиланням на міську владу.

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