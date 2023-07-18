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Готель на Ібіці пропонує туристам безкоштовну ночівлю, але з незвичайною умовою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Готель на Ібіці пропонує туристам безкоштовну ночівлю, але з незвичайною умовою

Американський відеоблогер @drewdoes зупинився в незвичайному номері в арт-готелі Paradiso на Ібіці, де можна переночувати абсолютно безкоштовно. Але є одне: в той час як ванна кімната є приватною, решта простору повністю видно всім відвідувачам готелю.

Кімната розташована на першому поверсі готелю, неподалік головного входу. Її стіни повністю скляні. В іншому номер цілком звичайний і затишний – він оснащений ліжком, столом, стільцями, ванною кімнатою з туалетом та душовою кабіною. Модний блогер провів там ніч і розповів про оригінальне місце проживання своїм передплатникам.

“Єдина проблема в тому, що стіни зроблені зі скла і номер знаходиться в холі готелю. Отже, ви весь час перебуваєте в полі зору його відвідувачів”, – уточнив Ендрю.

Цікаві роззяви не просто дивилися на нього, але навіть фотографували. За його словами, він відчував себе “тварини у зоопарку”.

“Коли я спробував заснути, дехто намагався розбудити мене”, – поскаржився він.

Незважаючи на увагу оточуючих та цілодобову музику в лобі, Ендрю все ж таки вдалося поспати. Він зміг розслабитись і навіть замовив собі обід у номер.

“Але пам’ятайте, що навіть якщо у вас “перерва на обід”, це не означає, що люди перестануть вас фотографувати”, – пожартував він.

Незважаючи на мінуси, за словами Ендрю, це був “відмінний” досвід, який “той вартий”.

“Кімната зі скляними стінами ідеально підходить для виступів, радіопередач, діджейських сетів… можливості безмежні, якщо вам подобається бути в центрі уваги!” – Випливає з опису люксу на веб-сайті готелю.

Paradiso Art Hotel був збудований у 2018 році, в цей же час було встановлено незвичайний номер під назвою Zero Suite.

Будь-хто може забронювати перебування в Zero Suite на одну безкоштовну ніч, але є кілька умов. Вам потрібно буде підписати форму дозволу з правом використання вашого зображення, оскільки вас можуть знімати та фотографувати. Крім того, у номері можуть зупинитися не більше двох осіб і лише раз на рік.

Зате ви можете зупинитися в “Будиночку Барбі” в Малібу, який незабаром стане доступним для всіх бажаючих.

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