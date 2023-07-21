У водах популярного пляжу Іспанії виявили небезпечну високу кількість фекалій

Згідно з місцевим виданням Diario de Ibiza, пляж Плайя-Пінет на знаменитому іспанському острові довелося закрити після того, як аналізи води в бухті показали рівень фекалій, що “перевищує безпечні межі”.

За словами місцевих медиків, забруднена вода збільшує ризик зараження кишковою паличкою та кишковими ентерококами. За даними клініки Майо, кишкова паличка може призвести до сильних шлункових спазмів, кривавої діареї та блювання. Інфекція кишкових ентерококових бактерій, також звана E. faecalis, може викликати втому, нудоту, лихоманку та озноб.

“Це тимчасове рішення, і зараз Департамент довкілля розслідує причини забруднення”, – йдеться в заяві міської ради Сан-Хосепа згідно з перекладом, наданим місцевими ЗМІ.

Сьогодні пляж залишається закритим в очікуванні результатів іншого тесту. На пляжі вивішено червоні прапорці, щоб не пускати відвідувачів у воду. За словами міської ради, вода у Плайя-Пінет щотижня перевіряється щодо ризику для здоров’я та потенційного забруднення.