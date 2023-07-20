Катастрофа на знаменитому курорті: на популярний пляж припливли фекалії

«Вечірка закінчилася», – заявила місцева влада, випустивши попередження щодо відвідування популярного пляжу на знаменитому курорті. Йдеться про Ібіцу – найпівлярніший остров розпусти. Але тепер на пляжі Плайя-Пінет на Ібіці з’явилися червоні прапорці, що забороняють, туристам входити у воду. Причина — дуже дурна: на популярний пляж незрозуміло звідки припливли фекалії.

Як повідомляє іспанська преса, пляж Плайя-Пінет був закритий місцевою міською радою після того, як аналізи води в бухті показали, що рівень фекалій перевищує безпечні межі. Забруднена вода, навіть там, де вона прозора на вигляд, несе ризик зараження кишковою паличкою та ентерококами — заявляє влада.

“Це рішення було прийняте як тимчасове рішення, і Департамент навколишнього середовища розслідує причини забруднення”, – йдеться в заяві міської ради Сан-Хосепа. Поки що на пляжі вивішені запобіжні прапорці та туристів не пускають у воду. Найближчим часом на пляжі ще одна перевірка проб води.

Звідки «припливли» небажані гості, поки що теж неясно. Влада веде розслідування.