Всі розділи
ГоловнаІспаніяПарочку застукали у туалеті літака під час польоту на Ібіцу та передали...
ІспаніяТуризм

Парочку застукали у туалеті літака під час польоту на Ібіцу та передали поліції (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Парочку застукали у туалеті літака під час польоту на Ібіцу та передали поліції

Двоє пасажирів авіакомпанії EasyJet усамітнилися у туалеті під час польоту на Ібіцу. Ролик із подробицями пікантної ситуації поширився у мережі, передає DailyMail.

За даними видання, рейс виконувався 8 вересня з англійського міста Лутон на Ібіцу. На кадрах видно, як бортпровідник відчинив двері в туалет і застукав пару, що займається сексом. Судячи з вигуків на відео, пасажири бурхливо відреагували на інцидент – хтось закричав від подиву.

“Ми можемо підтвердити, що рейс, який виконувався 8 вересня з Лутона на Ібіцу, зустріли поліція після прибуття у зв’язку з поведінкою двох пасажирів на борту”, – зазначив представник авіакомпанії виданню.

Особи пари невідомі, також не підтверджено, чи були зроблені арешти на Ібіці.

До речі, раніше колишня стюардеса однієї з міжнародних авіакомпаній поділилася недоліками своєї роботи, які можуть бути корисні тим, хто “надто романтизує” професію бортпровідників. Зокрема, дівчина розповіла про кілька випадків зі своєї практики, коли пасажири поводилися недозволено, наприклад, за її словами, нерідко вони питали особисті номери телефонів стюардес.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Китаї туристка намагалася провезти 20 екзотичних тварин під одягом та попалася

Китай
Мандрівницю, яка намагалася провезти 20 тварин - 15 змій...

Вулиці португальського міста Анадія затопило вином

Португалія
У португальському місті Анадія лопнули два резервуари винного заводу...

На Кіпрі п’ятеро туристів затримано за зґвалтування молодої дівчини

Велика Британія
На Кіпрі стався інцидент із сексуальним характером, у якому...

Мовчіть про цей тренд: туристки почали одягати в Таїланді пароварки на голову, викликаючи сміх у місцевих.

Таїланд
"Мовчіть про цей модний тренд, або наші пароварки стануть...

У готелі на острові Балі впав ліфт, внаслідок чого загинули 5 туристів

Індонезія
Влада індонезійського острова Балі запевнила туристів, що вони можуть...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму