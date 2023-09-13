Парочку застукали у туалеті літака під час польоту на Ібіцу та передали поліції (Відео)

Двоє пасажирів авіакомпанії EasyJet усамітнилися у туалеті під час польоту на Ібіцу. Ролик із подробицями пікантної ситуації поширився у мережі, передає DailyMail.

За даними видання, рейс виконувався 8 вересня з англійського міста Лутон на Ібіцу. На кадрах видно, як бортпровідник відчинив двері в туалет і застукав пару, що займається сексом. Судячи з вигуків на відео, пасажири бурхливо відреагували на інцидент – хтось закричав від подиву.

“Ми можемо підтвердити, що рейс, який виконувався 8 вересня з Лутона на Ібіцу, зустріли поліція після прибуття у зв’язку з поведінкою двох пасажирів на борту”, – зазначив представник авіакомпанії виданню.

Особи пари невідомі, також не підтверджено, чи були зроблені арешти на Ібіці.

До речі, раніше колишня стюардеса однієї з міжнародних авіакомпаній поділилася недоліками своєї роботи, які можуть бути корисні тим, хто “надто романтизує” професію бортпровідників. Зокрема, дівчина розповіла про кілька випадків зі своєї практики, коли пасажири поводилися недозволено, наприклад, за її словами, нерідко вони питали особисті номери телефонів стюардес.