Будиночок Барбі: рожевий особняк у Малібу стане доступним для всіх охочих

Яскраво-рожевий будиночок Барбі стане доступним для проживання не тільки пластмасових гостей.

Портал Deadline з’ясував, що яскраво-рожевий особняк, помічений у Малібу, справді є не чим іншим, як “будинком мрії” ляльки Барбі. Акцію з його оренди для всіх бажаючих приурочили до швидкого виходу тематичного фільму про пригоди ляльки насправді.

Прес-матеріали рекламної акції розкрили деякі деталі: цього разу гостей у будиночок запрошує Кен.

“Кен запрошує двох щасливих гостей зупинитися в недавно відремонтованому Malibu DreamHouse. Поки Барбі немає вдома, Кен розмістив в оренду на Airbnb свою кімнату в її будиночку і на численні прохання повертає повністю рожевий світ Барбі”, – говорить рекламна пропозиція.

Аерофотозйомка, опублікована оператором вертольота KCAL News Джоном Шрайбером, демонструє триповерховий палац з культовою ковзанкою-танцпідлогою і рожеву гірку на другому поверсі, що веде в шикарний басейн без бортиків, що містить гігантські плаваючі літери, з яких складено ім’я “K-E-N”. Рожевий палац також включає тренажерний зал, гігантську пісочницю, велосипед для катання бездоріжжям і яскраво-рожеву спальню в ковбойському стилі.

Spotted this thing from 10 miles away flying over #Malibu today. Is that a…. real life #Barbie Malibu House?? Seems to be. Pink everything… a water slide… floating “KEN” letters. Publicity stunt? Huge Barbie fans? Filming location #BarbieMovie ? Who knows. @kcalnews pic.twitter.com/6x9gEcFoVf

— John Schreiber (@johnschreiber) June 26, 2023