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Будиночок Барбі: рожевий особняк у Малібу стане доступним для всіх охочих

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Будиночок Барбі: рожевий особняк у Малібу стане доступним для всіх бажаючих

Яскраво-рожевий будиночок Барбі стане доступним для проживання не тільки пластмасових гостей.

Портал Deadline з’ясував, що яскраво-рожевий особняк, помічений у Малібу, справді є не чим іншим, як “будинком мрії” ляльки Барбі. Акцію з його оренди для всіх бажаючих приурочили до швидкого виходу тематичного фільму про пригоди ляльки насправді.

Прес-матеріали рекламної акції розкрили деякі деталі: цього разу гостей у будиночок запрошує Кен.

“Кен запрошує двох щасливих гостей зупинитися в недавно відремонтованому Malibu DreamHouse. Поки Барбі немає вдома, Кен розмістив в оренду на Airbnb свою кімнату в її будиночку і на численні прохання повертає повністю рожевий світ Барбі”, – говорить рекламна пропозиція.

Аерофотозйомка, опублікована оператором вертольота KCAL News Джоном Шрайбером, демонструє триповерховий палац з культовою ковзанкою-танцпідлогою і рожеву гірку на другому поверсі, що веде в шикарний басейн без бортиків, що містить гігантські плаваючі літери, з яких складено ім’я “K-E-N”. Рожевий палац також включає тренажерний зал, гігантську пісочницю, велосипед для катання бездоріжжям і яскраво-рожеву спальню в ковбойському стилі.

Проживання на ніч для двох гостей має лише 2 дати: 21 та 22 липня. Доступ до бронювання відкриється 17 липня о 10 ранку за тихоокеанським часом, додає джерело.

У компанії зазначають, що проживання для гостей буде повністю безкоштовним, тому що “Кена цікавить пляж, а не математика”. До того ж Airbnb обіцяє зробити одноразову пожертву на користь благодійної організації Save the Children.

Варто відзначити, що в 2019 році цей же будинок був перебудований – хоча і не в таких рожевих тонах, що викликають – для спільного проекту Airbnb і Barbie в ознаменування 60-річчя лялькового бренду. Будинок був доступний на обмежений час для оренди через Airbnb за ціною мрії: всього 60 доларів за ніч.

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