В Іспанії туристка розвіяла порох свого брата прямо в басейні готелю під час пінної вечірки

У соцмережах спалахує скандал навколо відео з вельми оригінальною церемонією прощання: одна дивна туристка розвіяла порох свого брата прямо в басейні готелю під час пінної вечірки, шокувавши відпочивальників.

Про це повідомляють американські ЗМІ, додаючи, що це сталося у найзнаменитішому пляжному клубі на острові Ібіца – Ushuaia.

Про те, що блондинка-тусовщиця розвіяла порох брата в басейні з людьми в популярному пляжному клубі на Ібіці, шоковані туристи дізналися з її ж власного відео на платформі ТікТок. Усю «церемонію прощання» вона старанно виклала у соцмережі.

Хайп, на який блондинка, мабуть, розраховувала, вона отримала сповна. Частина туристів були шоковані, дізнавшись про те, що бовталися у воді з людськими останками. Інші поставилися до ситуації з чорним гумором, і радять першим заспокоїтися, тому що «в цьому басейні іноді зустрічаються речі і гірші».