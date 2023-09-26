Всі розділи
ГоловнаІспаніяВ Іспанії туристка розвіяла порох свого брата прямо в басейні готелю під...
ІспаніяТуризм

В Іспанії туристка розвіяла порох свого брата прямо в басейні готелю під час пінної вечірки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Іспанії туристка розвіяла порох свого брата прямо в басейні готелю під час пінної вечірки

У соцмережах спалахує скандал навколо відео з вельми оригінальною церемонією прощання: одна дивна туристка розвіяла порох свого брата прямо в басейні готелю під час пінної вечірки, шокувавши відпочивальників.

Про це повідомляють американські ЗМІ, додаючи, що це сталося у найзнаменитішому пляжному клубі на острові Ібіца – Ushuaia.

Про те, що блондинка-тусовщиця розвіяла порох брата в басейні з людьми в популярному пляжному клубі на Ібіці, шоковані туристи дізналися з її ж власного відео на платформі ТікТок. Усю «церемонію прощання» вона старанно виклала у соцмережі.

Хайп, на який блондинка, мабуть, розраховувала, вона отримала сповна. Частина туристів були шоковані, дізнавшись про те, що бовталися у воді з людськими останками. Інші поставилися до ситуації з чорним гумором, і радять першим заспокоїтися, тому що «в цьому басейні іноді зустрічаються речі і гірші».

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Іспанії пасажир розгромив термінал через те, що спізнився на літак

Іспанія
Пасажир ірландської авіакомпанії Ryanair запізнився на рейс та розгромив...

У Флориді спіймали чотирьохметрового алігатора з тілом чоловіка у пащі

США
У Флориді в одному з житлових районів місцевий житель...

Турист придумав хитрий трюк, щоб у літаку ніхто поряд не сідав

LifeStyle
Турист задіяв творчі здібності та навички виготовлення ляльок, щоб...

73-річна пасажирка рейсу British Airways, померла під час польоту, але ніхто цього не помітив

Велика Британія
73-річна пасажирка рейсу British Airways, який летів із Лондона...

У Греції туристку з Британії накачали веселим газом і зґвалтували

Греція
Стався жахливий інцидент із молодою іноземною туристкою під час...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму