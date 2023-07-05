Боротьба із захопленням шезлонгів вийшла на новий рівень: кмітливого туриста преміював готель

П’ятизірковий готель на Майорці оригінальним чином преміював винахідливого туриста, який вплутався у «війну за лежаки» на боці готелю. Туристу, який «зачищав» лежаки від рушників, якими їх займали, вручили форму, тобто уніформу готелю, яка дає право робити це абсолютно офіційно. Правда варто зазначити, що правила даного готелю забороняють займати лежаки. Тож боротьба із захопленням шезлонгів вийшла на новий рівень.

Сам турист знайшов це кумедним. Як повідомляє іспанська преса, турист Гарфілд проводив відпустку у п’ятизірковому готелі на Майорці. І в якийсь момент його розлютило те, що він майже ніколи не міг знайти вільний шезлонг, щоб розслабитися. «Ми були у відпустці вже кілька днів і ми ніяк не могли зайняти шезлонг біля басейну. Все було зайняте рушниками — і при цьому довкола висіли таблички з проханням не позичати лежаки. Нарешті, мене це розлютило — тим більше, що моя дружина має інвалідність і ходити в пошуках лежака нам не дуже легко», – розповів турист.

У результаті він вирішив взяти справу до своїх рук. «На четвертий ранок я спустився і зняв усі рушники на один із лежаків. І повторив наступного ранку. І я помітив, що співробітник готелю спостерігав, як це роблю», – розповів турист. А наступного ранку співробітник і здивував його подарунком — туристові видали уніформу готелю. «Це зробило мене і те, що я робив, своєрідним офіційним. А коли до мене підходили розлючені туристи, я ігнорував їх і вказував їм на знаки, які не дозволяють займати шезлонги», – додав турист. Також він сказав, що подарунок його чимало потішив і «зробив відпочинок незабутнім».

Що готель вирішив преміювати добровільного працівника – не дивно. Нагадаємо, що у деяких місцях у боротьбу з любителями воювати за шезлонги активно включаються працівники готелю. Щоправда, такі способи, як закриття дверей, що ведуть до басейну, «божевільних» не зупиняє — нещодавно туристи поскаржилися, що в результаті біля зачинених дверей шикується справжня черга, готова рвонути, тільки-но доступ до бажаного басейну буде відкритий.

У результаті де-не-де співробітники готелю займаються тим же, чим займався турист. Зафіксували це також на Майорці. Працівнику готелю, ймовірно, набридло дивитися на егоїстичну поведінку туристів, які займали лежаки, залишаючи їх порожніми на тривалий час, і він почав акуратно прибирати їх з лежаків і пакувати в сумки. Так він звільняв низку шезлонгів для інших відпочиваючих.

Ці дії зобразив мандрівник Джон Макгоуен, який відпочивав у цьому готелі. Чоловік негайно опублікував відеоролик із соцмережі та підписав так «сьогодні справедливість перемогла». Користувачі прозвали співробітника поліцією рушників і похвалили за те, що він помстився туристам, які таким чином займають лежаки біля басейну. Подробиці читайте тут.

А коли таких співробітників немає — туристи розважаються самі. І найекстравагантнішим чином. Троє таких оригіналів прославилися в TikTok. “Коли війни за лежаки переходять на інший рівень”, – підписав своє відео один із туристів. «Ми — троє батьків, і за відпустку нас почало нудити від пожирачів лежаків, і ми об’єдналися, щоб помститися», – додав блогер. Для цього, як додав автор ролика, трьом туристам довелося о третій ночі «вислизнути від служби безпеки» та створити свій «шедевр» на футбольному полі готелю. Там три туристи збудували високу піраміду з лежаків, причому рушники та інші речі, якими «бійці» за місце під сонцем зайняли шезлонги з вечора, склали на саму вершину піраміди.

«Вранці в басейні було напрочуд тихо і ранні пробудження припинилися. Ці недоумки були не готові діставати свої речі з вершини піраміди», – задоволено додав блогер.