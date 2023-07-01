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Працівник готелю підступно помстився туристам, які займають шезлонги біля басейну своїми рушниками

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Працівник готелю підступно помстився туристам, які займають шезлонги біля басейну своїми рушниками

Черговий опублікований відеозапис про війни за шезлонги став «хітом» у соціальних мережах. Співробітник готелю вирішив припинити егоїстичну поведінку туристів, які займають шезлонги біля басейну своїми рушниками. Випадок, про який повідомив турист у своєму обліковому записі TikTok, стався на Майорці – популярному острівному іспанському курорті.

Традиція «бронювати» шезлонги біля басейну за допомогою рушників, що залишилися на них, є поширеною практикою серед відпочиваючих на курортах. Деякі гості спеціально встають рано-вранці або навіть вночі, щоб піти і покласти свої предмети гігієни на шезлонги – так вони дають знати іншим про резервацію місця, навіть якщо вони не мають наміру їх використовувати. Це створює незручності для інших відпочиваючих, яким після сніданку важко знайти вільні лежаки для відпочинку.

Працівнику готелю, ймовірно, набридло дивитися на егоїстичну поведінку туристів, які займали лежаки виключно для себе, залишаючи їх порожніми на тривалий час, і почав акуратно прибирати їх з лежаків і пакувати в сумки. Так він звільняв низку шезлонгів для інших відпочиваючих.

Ці дії зафіксував мандрівник Джон Макгоуен, який відпочивав у цьому готелі. Чоловік негайно опублікував відеоролик із соцмережі та підписав так «сьогодні справедливість перемогла». Контент викликав хвилю захоплених відгуків у туристів, які перебували поза іспанським готелем. Користувачі прозвали співробітника поліцією рушників і похвалили за те, що він помстився туристам, які таким чином займають лежаки біля басейну.

Відео швидко стало популярним та набрало понад 34 000 переглядів на TikTok. Глядачі висловили підтримку працівникові готелю, зазначивши, що він розумно і справедливо вирішив проблему з гостями, які гадають лише про свій комфорт. «Певно розумний спосіб впоратися з цими егоїстичними, ідіотськими індивідуумами», «На всіх курортах має бути хтось, хто стежить за ситуацією з лежаками. Я бачив, як люди охороняли свої шезлонги з ранку до пізнього вечора», «Відмінна робота, сподіваюся, інші звернуть увагу. Можливо, це зробить відпочинок людей менш напруженим, якщо роздача рушників більше не проводитиметься», — залишили вони такі коментарі.

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