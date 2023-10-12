Барселона заборонила круїзним лайнерам заходити до центру міста

Іспанська Барселона, яку визнали найзабрудненішим портом Європи за підсумками минулого року, заборонила круїзним лайнерам заходити до центрального порту міста.

Як пише Daily Mail, рішення набуде чинності з 22 жовтня 2023 року. З цього моменту всі круїзні лайнери будуть змушені пришвартуватись у південному порту міста вздовж пірсу Молл Адоссат.

Таким чином, туристи більше не зможуть сходити з круїзних лайнерів прямо до історичного центру Барселони – щоб дістатися центру міста, їм доведеться сісти на маршрутний автобус недалеко від причалу. Така поїздка автобусом займе близько півгодини.

Для порівняння, від центрального порту можна було дістатися знаменитого бульвару Ла Рамбла в самому серці Барселони всього за десять хвилин пішки.

Також влада міста ввела новий ліміт на кількість круїзних лайнерів, які можуть заходити до портів Барселони: з 22 жовтня кількість доступних місць для стоянки круїзних лайнерів буде скорочена з десяти до семи.

Нові обмеження перебували у розробці з 2018 року, коли муніципальний уряд та адміністрація порту Барселони погодилися врегулювати діяльність круїзних суден через надмірний туризм та екологічну ситуацію в місті.