Стюардеса засудила авіакомпанію за сексуальну уніформу

Стюардеса подала до суду на роботодавця, ірландську авіакомпанію Aer Lingus, за “недоречну та принизливу” сексуалізацію образу бортпровідниць. Про це повідомляє The Sun, передає ДІП.

Елізабет Баррі працювала в Aer Lingus понад 30 років. Однак після введення у 2020 році нової уніформи жінка подала скаргу до комісії з трудових відносин, заявивши, що деякі деталі посилюють “сексистські стереотипи” та “принижують її гідність”.

До деталей, які особливо не сподобалися жінці, відносяться три отвори у вигляді пелюсток на блузці, які “оголюють шкіру трохи вище за ліві груди”, і туфлі на високих підборах, які “занадто сильно асоціюються з жіночою сексуальністю”.

Елізабет також заявила, що уніформа для чоловіків бортпровідників набагато зручніша і практичніша. Таким чином жінка висловила думку, що авіакомпанія дискримінувала співробітників за ознакою статі.

Представники Aer Lingus у свою чергу відповіли, що немає жодних підстав вважати, що стюардеса зазнала дискримінації.

Суддя з’ясував, що персонал перевізника брав участь у розробці уніформи ще до того, як її було введено в експлуатацію. У зв’язку з цим скаргу стюардеси визнали необґрунтованою.

Зазначимо, що, за даними офіційного сайту авіакомпанії, уніформа була представлена у 2020 році. Дизайнер – Луїза Кеннеді (Louise Kennedy).