В ОАЕ ведмідь втік з багажного відсіку, викликав затримку рейсу і невдоволення пасажирів літака

Ведмідь, який втік із ящика у вантажному відсіку іракського літака в Дубаї, викликав затримку рейсу, чим розлютив пасажирів. Прем’єр-міністр Іраку доручив провести розслідування, повідомляє Al Arabiya.

Іракські авіалінії заявили в суботу, що вони не винні у втечі ведмедя і що екіпаж літака співпрацював з владою Об’єднаних Арабських Еміратів, яка направила фахівців, щоб приспати тварину та вивести її з літака.

В авіакомпанії зазначили, що процедура перевезення ведмедя проводилася відповідно до закону, а також процедур і стандартів, затверджених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA).

The passengers got panicked while Attempts to control the #bear that got out of its cargo cage on the #Iraqi Airways #plane.#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/CIMJo4sFep

— WORLD X MONITOR (@ZeusKingOfTwitt) August 4, 2023