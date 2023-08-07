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В ОАЕ ведмідь втік з багажного відсіку, викликав затримку рейсу і невдоволення пасажирів літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В ОАЕ ведмідь втік з багажного відсіку, викликав затримку рейсу і невдоволення пасажирів літака

Ведмідь, який втік із ящика у вантажному відсіку іракського літака в Дубаї, викликав затримку рейсу, чим розлютив пасажирів. Прем’єр-міністр Іраку доручив провести розслідування, повідомляє Al Arabiya.

Іракські авіалінії заявили в суботу, що вони не винні у втечі ведмедя і що екіпаж літака співпрацював з владою Об’єднаних Арабських Еміратів, яка направила фахівців, щоб приспати тварину та вивести її з літака.

В авіакомпанії зазначили, що процедура перевезення ведмедя проводилася відповідно до закону, а також процедур і стандартів, затверджених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA).

Наголошується, що ведмедя везли для іракського бізнесмена. Останнім часом у країні, особливо в Багдаді, серед багатих стало дуже популярно утримувати диких тварин. При цьому іракська влада намагається забезпечити дотримання правових положень щодо захисту тварин, а столична поліція закликає населення повідомляти про факти випуску таких тварин на вулиці міста або потрапляння їх до ресторанів як екзотичні страви.

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