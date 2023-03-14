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На Балі хочуть скасувати спрощений візовий режим для росіян та українців

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Сонце, море та пісок – забудьте про них: на Балі вирішили змінити основу туризму

Губернатор Балі Ваян Костер запропонував Міністерству закордонних справ та Міністерству юстиції та прав людини країни скасувати візи після прибуття для туристів з Росії та України та зобов’язати їх отримувати візи за стандартною процедурою.

Такі заходи він пояснив збільшенням кількості злочинів та негідної поведінки за участю російських та українських туристів.

“Я написав листа до міністерств з проханням скасувати візові пільги для росіян та українців”, – цитує Костера The Jakarta Post.

Губернатор заявив, що виступив із подібною пропозицією після отримання повідомлень та скарг на туристів із цих двох країн, які зловживають своїми туристичними візами, щоб знайти роботу на популярному курорті.

Зазначимо, буквально днями видання Indonesia Expat повідомило, що влада Балі депортувала з країни трьох росіянок за проституцію. Заарештували їх на віллі на курорті Семіньяк, куди поліція прийшла за наведенням від місцевих жителів.

Як раніше повідомляв DIP, також влада Балі вирішила заборонити іноземним туристам пересуватися островом на мотоциклах після низки аварій, у тому числі зі смертельним наслідком, подробиці тут. Так, у лютому поліція затримала російського туриста, який їхав на мотоциклі в п’яному стані та врізався у місцевого жителя, внаслідок чого його госпіталізували. У січні в іншій дорожньо-транспортній пригоді загинули турист із України та приїжджий із Росії.

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