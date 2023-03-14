Туристам заборонили їздити на мопедах на Балі

Влада індонезійського острова Балі заборонила туристам використовувати мопеди. Про це заявив губернатор курорту Ваян Костер, повідомляє Bloomberg.

“Балі ситий по горло некерованими водіями. Іноземним туристам не дозволять використовувати мотоцикли для пересування островом після низки аварій, що призвели до травм і навіть смертей”, – йдеться в повідомленні.

За словами губернатора, через “некеровану їзду” туристів сталася низка аварій, які призвели до травм і смертей.

“Вони бешкетують і погано поводяться. Відтепер іноземці повинні використовувати тільки ті види транспорту, які підготовлені туристичними службами та відповідають усім стандартам”, – додав він.

Багаття звернулося за підтримкою до міністерства юстиції, щоб дозволити Балі анулювати візи, якщо іноземні туристи будуть помічені за їздою на мотоциклах або якщо вони вчинять інші правопорушення, такі як нелегальна робота або неправомірне використання дозволів на перебування.