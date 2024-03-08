Стало відомо, як туристам сплатити новий податок на острові Балі

З 14 лютого туристам, які в’їжджають на Балі, доведеться заплатити обов’язковий податок.

Розмір нового податку для туристів становить 150 тисяч індонезійських рупій – близько 10 доларів. Податок став обов’язковим з 14 лютого. Інформація про запровадження туристичного податку з цієї дати була відома ще у вересні. Тепер з’явилася інформація про механізм оплати.

Туристи, які прибувають в аеропорт Денпасар, зможуть сплатити новий податок готівкою. Для тих, хто не хоче зв’язуватися з банкнотами, буде можливість розплатитися карткою. Зараз відомо, що в залі прильоту повітряної гавані встановлять для цього окрему стійку. Після сплати туристу видадуть QR-код. Їм він зможе підтвердити, що податок сплачено, якщо виникне така необхідність.

Крім того, сплатити туристичний податок можна буде заздалегідь, скориставшись сайтом. У цьому випадку QR-код отримає турист на електронну пошту.