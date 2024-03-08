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ІндонезіяТуризм

Стало відомо, як туристам сплатити новий податок на острові Балі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стало відомо, як туристам сплатити новий податок на острові Балі
Photo by Ern Gan on Unsplash

З 14 лютого туристам, які в’їжджають на Балі, доведеться заплатити обов’язковий податок.

Розмір нового податку для туристів становить 150 тисяч індонезійських рупій – близько 10 доларів. Податок став обов’язковим з 14 лютого. Інформація про запровадження туристичного податку з цієї дати була відома ще у вересні. Тепер з’явилася інформація про механізм оплати.

Туристи, які прибувають в аеропорт Денпасар, зможуть сплатити новий податок готівкою. Для тих, хто не хоче зв’язуватися з банкнотами, буде можливість розплатитися карткою. Зараз відомо, що в залі прильоту повітряної гавані встановлять для цього окрему стійку. Після сплати туристу видадуть QR-код. Їм він зможе підтвердити, що податок сплачено, якщо виникне така необхідність.

Крім того, сплатити туристичний податок можна буде заздалегідь, скориставшись сайтом. У цьому випадку QR-код отримає турист на електронну пошту.

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