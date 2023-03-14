З острова Балі депортовані три російські туристки за проституцію

Поліція туристичного острова Балі в Індонезії депортувала і внесла до чорного списку трьох російських мандрівниць за проституцію на місцевій віллі. Жінок здали сусіди.

Як раніше повідомлялося, місцева влада організувала рейди з упіймання іноземних туристів-порушників. Зокрема, минулого тижня від небайдужих сусідів вони отримали сигнал про «підозрілу активність» на одній із вілл і відправили туди наряд поліції з перевіркою. «Грунтуючись на інформації від громадськості, на віллі в Семіньяку була підозріла активність. Правоохоронці вирушили туди і успішно спіймали трьох індонезійців та стільки ж іноземних туристок», – зазначив голова імміграційної служби.

За даними Indonesiaexpat, серед затриманих опинилися три російські жінки у віці 30 і 32 років. Їх заарештували, ув’язнили в Імміграційному центрі в Денпасарі. Факт заняття проституцією правоохоронці довели. Минулої п’ятниці, 10 березня, росіянок депортували через аеропорт І Густі Нгурах-Рай.

“Жінки вилетіли о 9:05 ранку за місцевим часом і вислані безпосередньо до Росії, але спочатку вирушили транзитом до Туреччини, тому що скористалися послугами Turkish airlines”, – повідомив голова регіонального відділення Міністерства закону та прав людини на Балі Ангіат Напітупулу. При цьому невідомо, чи справді росіянки поїхали далі до Росії чи вирушили до іншого напрямку.

Уточнювалося, що дві росіянки в’їхали до Індонезії за туристичною/соціальною візою (index 211), максимальний термін перебування в межах якої становить 180 днів. При необхідності візу можна продовжувати безпосередньо в країні. Інша оформила візу після прибуття (VoA). Ця віза платна та обов’язкова до продовження до 3-х разів за час перебування в країні – цим вона відрізняється від в’їзного штампу. Максимальний термін дії також становить 180 днів.

Стосовно іноземних переселенців, яких на острові помітно побільшало минулого року, влада стала особливо суворою. «Наша прихильність до надання найкращих послуг індонезійським та іноземним туристам, безумовно, супроводжується функціями правоохоронних органів, які виконуються гуманно, поряд з Timpora – командою з нагляду за іноземцями. З іншого боку, ми запрошуємо добровольців взяти участь у забезпеченні безпеки їхнього місця проживання, повідомляючи про будь-які підозри щодо діяльності іноземців», — зазначив представник імміграційного відділу.