Балі запускає для приїжджаючих туристів карантинні яхти і кораблі

Влада Балі хочуть надати туристам, що приїжджають відчуття свободи під час їх перебування на карантині. Для цього чиновники організовують так звані ненудні карантинні яхти і кораблі. Подробиці повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на міністра туризму і креативної економіки Сандіага Уно.

До питання про карантин індонезійські чиновники вирішили підійти креативно. Оцінивши практично нульову реакцію на новину про відкриття курортного острова, керівництво екзотичного напрямку вирішило піти назустріч проханням туристів і замінити обов’язкове 5-денне карантинне перебування в готелі на аналогічне за часом проведення часу на спецяхтах і кораблях біля узбережжя Балі.

Як зазначив міністр, острів отримав запити від туристів і туроператорів на заміну нудної готельної ізоляції на перебування в морі, де відпочиваючі зможуть насолодитися активними видами відпочинку – дайвінгом і плаванням. «Це особливо важливо, оскільки наближається період зимових канікул з грудня по березень», – розповів він під час онлайн-прес-конференції в понеділок, 18 жовтня.

Тим часом заступник міністра з туристичних продуктів Різкі Хандаяні заявила, що її команда координує роботу з Міністерством охорони здоров’я за оцінкою і сертифікації суден, заброньованих туристами. «Оператори судів заявили, що вони готові і у них немає проблем з тим, щоб не пришвартовуватися до берега протягом п’яти днів», – повідомила вона під час тієї ж конференції.

Нестандартне рішення виявилося вигідно і для місцевого бізнесу. Так, Нгадіман Судіаман, генеральний директор компанії з прокату водного транспорту, в бесіді з газетою Jakarta Post зазначив, що рішення влади відродить сферу морського туризму і поверне до роботи тисячі суден і пінісі – традиційних індонезійських вітрильних човнів, а значить, і принесе дохід судновласникам. «Попит як і раніше невеликий, але я впевнений, що цей варіант може стати привабливою альтернативою для іноземних туристів, оскільки вони можуть відчути атмосферу відпочинку і свободи під час карантину», – додав Нгадіман.

Міжнародні кордони Балі були знову відкриті для туризму 19 країн 14 жовтня. Україна в цей список не увійшла. У зв’язку з цим острову ще належить побачити повернення темпів туризму до своєї колишньої слави. А поки заступник губернатора Балі Джокорда Ока Артха Ардхана Сукаваті і провінційне агентство по туризму поставили скромну мету – всього близько 250 іноземних туристів, які відвідають Балі в цьому місяці.

Незважаючи на повторне відкриття, мандрівникам, які в’їжджають на курортний острів, необхідно надати негативний результат тесту на Covid-19 разом з доказом вакцинації і пройти 5-денний карантин у спеціально відведених готелях за свій рахунок. Адміністрація Балі підготувала 35 таких спецотелей в так званих «зелених зонах» і районах з низьким рівнем захворюваності коронавірусу.

Міністр туризму нагадав усім, що «ми перебуваємо в розпалі пандемії, і ми хочемо переконатися, що здоров’я і безпека є нашим пріоритетом доти, поки пандемія не закінчиться». Однак, як тільки епідситуація налагодиться, Індонезія розгляне можливість відкриття островів Балі і Ріау для щеплених туристів без дотримання обов’язкового карантину.