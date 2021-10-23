Бали запускает для приезжающих туристов карантинные яхты и корабли

Власти Бали хотят предоставить туристам, приезжающим ощущение свободы во время их пребывания на карантине. Для этого чиновники организуют так называемые нескучные карантинные яхты и корабли. Подробности сообщили местные СМИ со ссылкой на министра туризма и креативной экономики Сандиага Уно.

К вопросу о карантине индонезийские чиновники решили подойти креативно. Оценив практически нулевую реакцию на новость об открытии курортного острова, руководство экзотического направления решило пойти навстречу просьбам туристов и заменить обязательное 5-дневной карантинное пребывания в отеле на аналогичное по времени проведения времени на спецяхтах и ​​кораблях у побережья Бали.

Как отметил министр, остров получил запросы от туристов и туроператоров на замену скучной гостиничной изоляции на пребывание в море, где отдыхающие смогут насладиться активными видами отдыха — дайвингом и плаванием. «Это особенно важно, поскольку приближается период зимних каникул с декабря по март», — рассказал он в ходе онлайн-пресс-конференции в понедельник, 18 октября.

Между тем заместитель министра из туристических продуктов Резкие Хандаяни заявила, что ее команда координирует работу с Министерством здравоохранения по оценке и сертификации судов, забронированных туристами. «Операторы судов заявили, что они готовы и у них нет проблем с тем, чтобы не пришвартовываться к берегу в течение пяти дней», — сообщила она во время той же конференции.

Нестандартное решение оказалось выгодно и для местного бизнеса. Так, Нгадиман Судиаман, генеральный директор компании по прокату водного транспорта, в беседе с газетой Jakarta Post отметил, что решение властей возродит сферу морского туризма и вернет к работе тысячи судов и пиниси — традиционных индонезийских парусных лодок, а значит, и принесет доход судовладельцам. «Спрос по-прежнему небольшой, но я уверен, что этот вариант может стать привлекательной альтернативой для иностранных туристов, так как они могут почувствовать атмосферу отдыха и свободы во время карантина», — добавил Нгадиман.

Международные границы Бали были вновь открыты для туризма 19 стран 14 октября. Украина в этот список вошла. В связи с этим острову еще предстоит увидеть возвращение темпов туризма к своей былой славе. А пока заместитель губернатора Бали Джокорда Ока Артха Ардхана Сукавати и провинциальный агентство по туризму поставили скромную цель — всего около 250 иностранных туристов, которые посетят Бали в этом месяце.

Несмотря на повторное открытие, путешественникам, въезжающим на курортный остров, необходимо предоставить отрицательный результат теста на Covid-19 вместе с доказательством вакцинации и пройти 5-дневный карантин в специально отведенных гостиницах за свой счет. Администрация Бали подготовила 35 таких спецотелей в так называемых «зеленых зонах» и районах с низким уровнем заболеваемости коронавируса.

Министр туризма напомнил всем, что «мы находимся в разгаре пандемии, и мы хотим убедиться, что здоровье и безопасность является нашим приоритетом до тех пор, пока пандемия не закончится». Однако, как только эпидситуация наладится, Индонезия рассмотрит возможность открытия островов Бали и Риау для привитых туристов без соблюдения обязательного карантина.