В Індії польських туристів накрила лавина

НП на гірськолижному курорті сталася в Індії. Лавина зійшла в Гульмарзі, штат Кашмір, найбільшому гірськолижному курорті в Гімалаях. Наразі відомо про двох загиблих — це польські туристи — та 19 постраждалих.

Як повідомляє місцева преса, схід лавини виявився несподіваним — і на трасах курорту знаходилося багато туристів — відомо як мінімум про три групи туристів та їх інструкторів — але це ті, що були врятовані. Повідомляється про двох загиблих іноземців — обидва вони виявилися польськими туристами та 19 постраждалих. З них вісім виявилися громадянами Росії, решта — також іноземці. Однак, згідно з заявою місцевих рятувальних служб, пошуки тривають.

Причиною насамперед став сильний снігопад, який тривав останні кілька днів. «На лижників обрушилася крижана стіна заввишки 20 футів (більше 6 метрів), і вони опинилися під нею», – розповів один із рятувальників.

Зазначимо, що Гульмарг – найбільший гірськолижний курорт у Гімалаях. Він налічує понад 40 готелів.