Близько тисячі туристів застрягли в горах Китаю після сходу лавин

Близько 1000 туристів застрягли у віддаленому селищі Китаю після того, як лавини обрушилися на регіон. Про це повідомляє Reuters.

За даними інформагентства, дорога до села Хема, мальовничого місця неподалік кордонів Казахстану, Росії та Монголії, де застрягли туристи, вже кілька днів відрізана лавинами. Село розташоване у префектурі Алтай, де безперервний снігопад у деяких районах триває вже 10 днів.

Сильний снігопад викликав сходи десятків лавин на великих магістралях. Деяких туристів вдалося евакуювати гелікоптерами.

Як повідомляється, сніг, принесений лавинами, у деяких місцях досягає семи метрів заввишки. Роботи з розчищення 50-кілометрової ділянки засипаної дороги розпочалися ще тиждень тому.

Проведенню рятувальної операції заважають змішані зі снігом каміння та гілки, обламані лавинами.

“Ми вже бачили такий сильний снігопад раніше, але ми не бачили такої високої частоти сходження лавин”, – розповів керівник бюро управління автомагістралями Чжао Цзіньшен.