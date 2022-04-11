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В Індії дозволено бустерну дозу вакцини від COVID, але вона не буде безкоштовною для всіх

Євгеній Подольський

Індія почала пропонувати бустерну дозу COVID-19 усім дорослим, але лише працівники першої лінії та люди старше 60 років отримають безкоштовні ін’єкції у державних центрах, повідомляє Associated Press.

У заяві міністерства охорони здоров’я Індії йдеться, що люди зможуть отримати ін’єкцію бустерної дози через дев’ять місяців після вакцинації другою дозою. Людям, які не входять до двох пріоритетних категорій, доведеться платити за бустерну дозу в приватних установах.

За офіційними даними, близько 96% людей, старших 15 років, отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19 в Індії, а близько 83% людей отримали дві дози. В Індії програма бустерних ін’єкцій розпочалася у січні з доступом до медичних працівників та працівників першої лінії, а також до людей старших 60 років із проблемами зі здоров’ям.

В останні тижні в Індії спостерігається різке зниження числа нових випадків захворювання на коронавірус, і міністерство охорони здоров’я повідомило про 1054 нових випадків за останні 24 години.

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