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У популярній у туристів країні почався масовий мор людей від спеки, у лікарнях панує хаос, морги забиті

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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“Ситуація в лікарнях нагадує пандемію коронавірусу – палати переповнені, лікарі повністю перевантажені роботою”, – так описують ситуацію в лікарнях Індії у виданні Medicalxpress. Але проблеми пов’язані не з новою епідемією: у популярній у туристів країні почався масовий мор людей від спеки, і не лише у лікарнях панує хаос, а й морги забиті. Щоправда, ситуація поки не торкнулася популярного штату Гоа — там, звичайно, теж спекотно, але до екстриму далеко — переважно спека косить людей у густонаселених штатах Індії — Уттар-Прадеш та Біхар, де туристи бувають на екскурсіях.

За даними Індійського метеорологічного департаменту, температура постійно була вищою за норму, досягаючи 43,5 градусів за Цельсієм. “В останні кілька днів ми випускаємо попередження про хвилі сильної спеки”, – сказав Атул Кумар Сінгх, вчений з IMD.

Згідно з повідомленнями місцевих новин та представниками охорони здоров’я, в Уттар-Прадеш за останні кілька днів від хвороб, пов’язаних із спекою, померло 119 людей, тоді як у сусідньому штаті Біхар зареєстровано 47 смертельних випадків. В основному страждають люди похилого віку з уже наявними проблемами зі здоров’ям. У результаті морги лікарень переповнюються, а самих лікарнях панує хаос.

Його посилює також і те, що через спеку трапляються постійні відключення електроенергії по всьому регіону, внаслідок чого люди залишаються без водопроводу, вентиляторів та кондиціонерів. У тому числі й лікарні – пацієнтів доводиться охолоджувати віялами із підручних матеріалів.

При цьому експерти з клімату кажуть, що хвилі тепла продовжуватимуться, і Індії необхідно краще підготуватися до їхніх наслідків. У тому числі необхідно створити «центри охолодження» та допомогу в галузі охорони здоров’я.

Що стосується курорту Гоа, куди в основному їдуть наші туристи, там поки що екстремальних значень температури не спостерігається. Хоча й досить спекотно – +34. При цьому погода хмарна, а на вихідні обіцяють дощі і невелике — до +29-30 зниження температури.

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