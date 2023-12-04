У Гоа заборонили робити селфі на пляжах, позначивши зони

У Гоа запроваджуються нові правила на пляжах для забезпечення безпеки туристів. Аварійно-рятувальна служба DRISHTI MARINE анонсувала запровадження спеціальних ділянок на воді в умовах напливу відпочиваючих. Тепер на пляжах діятимуть спеціальні динамічні «зони безпечного плавання» та «зони без селфі», повідомило видання Hindustan Times.

Представник відомства, який діє на індійських пляжах від імені Департаменту Туризму Уряду Гоа, повідомив, що кожного ранку морські рятувальники оновлюють карти моря та погоди, щоб визначити безпечні зони для купання.

Ці заходи спрямовані на запобігання нещасним випадкам у курортних зонах, які стали частішими у туристичний сезон. Уточнювалося, що основною мотивацією для новознавств стала плачевна статистика, пов’язана із селфі. Тільки цього року рятувальники на пляжах курортного штату запобігли потопленню 392 осіб.

Туристи, прагнучи сфотографувати ідеальний момент, часто втрачають пильність. А це може призвести до небезпечних ситуацій, включаючи потоплення. Адміністрація Гоа настійно рекомендує туристам дотримуватися нових правил і дотримуватися вказівок рятувальників. Мета – зробити відпочинок на пляжах Гоа безпечним та приємним.