Індія видає туристичні візи, оскільки кордони знову відкриваються для іноземних туристів

Сьогодні туристи почали подорожувати до Індії, оскільки вона вперше з березня 2020 відкрила свої кордони для іноземних відвідувачів на комерційних рейсах.

Після 18 місяців закриття кордонів та каральних стрибків COVID-19 Індія знову приймає туристів. Хоча туристи могли подорожувати до Індії з 15 жовтня чартерними рейсами, сьогодні вперше з березня 2020 року комерційні рейси приземляються в Індії, оскільки іноземні гості з 99 країн, включаючи США, Великобританію та більшість європейських країн, отримали зелене світло на вільну від карантину подорож.

Міністерство внутрішніх справ Індії заявило, що воно видасть 500 000 туристичних чи електронних віз до березня 2022 року, оскільки кількість випадків захворювання по всій країні починає знижуватися. Прибульці повинні надати докази повної вакцинації та негативний тест на COVID-19 протягом 72 годин після посадки на рейс до Індії.

Посольство США в Індії заявило, що “мандрівники, які прибувають або транзитом через країни, включені до списку країн ризику і не мають угоди про вакцинацію з Індією, повинні будуть або здійснювати самоконтроль протягом 14 днів після прибуття (якщо вони повністю щеплені), або здати аналіз на COVID-19 після прибуття та перебувати у домашньому карантині протягом семи днів (якщо вони частково або не щеплені)”.

Індія стала першою країною, яка постраждала від великого сплеску захворюваності COVID-19, викликаного різновидом Delta, на початку цього року: на піку навесні в країні реєструвалося понад 400 000 випадків захворювання на день. Ця країна, як і раніше, посідає друге місце за кількістю випадків зараження COVID-19 після США, але, на щастя, кількість випадків після піку неухильно знижується, а рівень вакцинації зростає.

У понеділок Індія відзначила важливу віху у своїй кампанії з вакцинації – найбільшої у світі: Міністерство охорони здоров’я оголосило, що наразі введено 112,34 крор (близько 1 123 мільйонів) доз.

Близько 370 мільйонів людей в Індії зараз повністю вакциновані, за даними оксфордського сайту Our World In Data, що становить 27% від населення в 1,38 мільярда людей.

Проте кінець пандемії ще настав. По всій країні продовжують діяти внутрішні заходи щодо стримування поширення COVID-19, і відвідувачів просять їх дотримуватись. В даний час від людей потрібно носити маски в громадських місцях та громадському транспорті в деяких районах. По всій країні діє соціальне дистанціювання та обмеження місткості, а в ряді штатів за недотримання цих вимог виписуються штрафи.

“Іноземні туристи повинні дотримуватись усіх необхідних протоколів і норм, що стосуються COVID-19, які час від часу затверджуються Міністерством охорони здоров’я та добробуту сім’ї”, – заявили офіційні особи.