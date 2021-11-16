Индия выдает туристические визы, поскольку границы вновь открываются для иностранных туристов

Сегодня туристы начали путешествовать в Индию, поскольку она впервые с марта 2020 года открыла свои границы для иностранных посетителей на коммерческих рейсах.

После 18 месяцев закрытия границ и карательных скачков COVID-19 Индия снова принимает туристов. Хотя туристы могли путешествовать в Индию с 15 октября на чартерных рейсах, сегодня впервые с марта 2020 года коммерческие рейсы приземляются в Индии, так как иностранные гости из 99 стран, включая США, Великобританию и большинство европейских стран, получили зеленый свет на свободное от карантина путешествие.

Министерство внутренних дел Индии заявило, что оно выдаст 500 000 туристических или электронных виз до марта 2022 года, поскольку число случаев заболевания по всей стране начинает снижаться. Прибывающие должны предъявить доказательства полной вакцинации и отрицательный тест на COVID-19 в течение 72 часов после посадки на рейс в Индию.

Посольство США в Индии заявило, что «путешественники, прибывающие из или транзитом через страны, включенные в список стран риска и не имеющие соглашения о вакцинации с Индией, должны будут либо осуществлять самоконтроль в течение 14 дней после прибытия (если они полностью привиты), либо сдать анализ на COVID-19 после прибытия и находиться в домашнем карантине в течение семи дней (если они частично или не привиты)».

Индия стала первой страной, пострадавшей от крупного всплеска заболеваемости COVID-19, вызванного разновидностью Delta, в начале этого года: на пике весной в стране регистрировалось более 400 000 случаев заболевания в день. Эта страна по-прежнему занимает второе место по количеству случаев заражения COVID-19 после США, но, к счастью, количество случаев после пика неуклонно снижается, а уровень вакцинации растет.

В понедельник Индия отметила важную веху в своей кампании по вакцинации — крупнейшей в мире: Министерство здравоохранения объявило, что в настоящее время введено 112,34 крор (около 1 123 миллионов) доз.

Около 370 миллионов человек в Индии в настоящее время полностью вакцинированы, по данным оксфордского сайта Our World In Data, что составляет 27% от населения в 1,38 миллиарда человек.

Однако конец пандемии еще не наступил. По всей стране продолжают действовать внутренние меры по сдерживанию распространения COVID-19, и посетителей просят их соблюдать. В настоящее время от людей требуется носить маски в общественных местах и в общественном транспорте в некоторых районах. По всей стране действует социальное дистанцирование и ограничения по вместимости, а в ряде штатов за несоблюдение этих требований выписываются штрафы.

«Иностранные туристы должны соблюдать все необходимые протоколы и нормы, касающиеся COVID-19, которые время от времени утверждаются Министерством здравоохранения и благосостояния семьи», — заявили официальные лица.