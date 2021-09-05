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ГВІНЕЯ

Стрілянина і солдати на вулицях в Гвінеї, повідомляється про збройний переворот

Гліб Парфененко
Стрілянина і солдати на вулицях в Гвінеї, повідомляється про переворот

Сьогодні вранці Гвінея прокинулася від вогню і солдатів на вулицях в центрі столиці. Немає ніяких пояснень інцидентів на півострові Калум в Конакрі, де розташована президентська влада, різні установи та офіси.

Є повідомлення про переворот, повідомляють світові агентства. Західний дипломат сказав AFP, що в країні «без сумніву» була спроба збройного перевороту.

Єдиний міст, що з’єднує центральну столичну область Калум, де розташована велика частина міністерства і президентський палац, заблокований, і навколо палацу розташовано безліч солдатів, в тому числі добре озброєних.

За непідтвердженими даними, загинули троє солдатів.

Влада цієї західноафриканської країни поки не коментують ситуацію.

Жителі Калума кажуть, що чули тривалу стрілянину. Говорячи на умовах анонімності про їхню безпеку, вони сказали, що бачили солдатів на вулицях, які закликають жителів повернутися в свої будинки і залишитися там.

Президент Конде був переобраний на третій термін в минулому році, і його обрання супроводжувалося жорстокими протестами.

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