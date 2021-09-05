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ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Стрельба и солдаты на улицах в Гвинее, сообщается о вооруженный переворот

Глеб Парфененко
Стрельба и солдаты на улицах в Гвинее, сообщается о вооруженный переворот

Сегодня утром Гвинея проснулась от огня и солдат на улицах в центре столицы. Нет никаких объяснений инцидентов на полуострове Калум в Конакри, где расположена президентская власть, различные учреждения и офисы.

Имеются сообщения о перевороте, сообщают мировые агентства. Западный дипломат сказал AFP, что в стране «без сомнения» была попытка вооруженного переворота.

Единственный мост, соединяющий центральную столичную область Калум, где расположена большая часть министерства и президентский дворец, заблокирован, и вокруг дворца расположено множество солдат, в том числе хорошо вооруженных.

По неподтвержденным данным, погибли трое солдат.

Власти этой западноафриканской страны пока не комментируют ситуацию.

Жители Калума говорят, что слышали длительную стрельбу. Говоря на условиях анонимности об их безопасности, они сказали, что видели солдат на улицах, призывающие жителей вернуться в свои дома и остаться там.

Президент Конде был переизбран на третий срок в прошлом году, и его избрание сопровождалось жестокими протестами.

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