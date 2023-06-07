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Після відкриття прямих рейсів до Грузії росіяни почали масово від них відмовлятися: названо банальну причину

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Росія хоче відновити прямі рейси до Грузії

Представники грузинської авіакомпанії Georgian Airways вкрай розчаровані результатом запуску рейсів до Росії – вони літають напівпорожніми. Однак причина того, що росіяни масово відмовляються від цих рейсів банальна — ціни надхмарні і туристи відмовляються їх купувати. ЗМІ навели цитати росіян, які розглядали поїздку до Грузії, але відмовилися купувати квитки. Усі вони вказують один основний привід – ціна.

«Жах як дорого! Квитки з Москви до Тбілісі на Georgian Airways коштують від 60 000 до 66 000 рублів (820$) туди-назад, наші авіакомпанії лише на 3 000 рублів дешевші», – заявив турист з Петербурга. За його словами, за аналогічні гроші можна злітати до Таїланду, а до Індії — так і вдвічі дешевше. За Грузію такі «божевільні гроші» платити не стане жоден нормальний турист.

«Грузія завжди була напрямком для бюджетних туристів, для людей, у яких грошей обмаль», – уточнює туристка з Москви. У результаті цільова аудиторія віддасть перевагу «полетіти до Вірменії за 15-20 тисяч рублів (185-250$) туди-назад, і звідти добиратися до Тбілісі маршруткою», – упевнена туристка.

Розрахункам перевізника, що Тбілісі зможе стати хабом на шляху з Росію до Європи, не судилося збутися з тих самих причин — упевнений ще один коментатор. «Квитки коштують дорожче, ніж у турків. Відверто наживаються. Економніше полетіти в Делі, ціни на Грузію скажені», – пишуть туристи.

У результаті «сподіватися на краще» грузинський перевізник зможе лише якщо призведе ціни до бюджетного рівня. Але, схоже, розраховувати на це не доводиться.

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