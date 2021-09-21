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ГРУЗІЯ

Грузія засудила вибори в Держдуму в Абхазії і Південній Осетії

У МЗС також закликали міжнародних партнерів проявити необхідну реакцію щодо Москви

Євгеній Подольський

МЗС Грузії розкритикувало проведення виборів до Держдуми РФ в Абхазії і Південній Осетії, які в односторонньому порядку оголосили про свою незалежність.

У заяві МЗС наголошується, що Абхазія і Південна Осетія знаходяться під російською окупацією і установка там урн для голосування незаконна.

«МЗС Грузії засуджує організацію 19 вересня 2021 року виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях і незаконне відкриття до 20 виборчих дільниць, що порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, а також основоположні норми міжнародного права, Статуту ООН і Гельсінкський Заключний Акт», – зазначають у відомстві.

У заяві МЗС наголошується, що обирання населенням цих регіонів депутатів російських парламентів означає спробу Росії анексувати Абхазію і Південну Осетію.

У МЗС також закликали міжнародних партнерів проявити необхідну реакцію щодо Москви.

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