В Абхазії поскаржилися на крадіжки з боку російських туристів: виносять ложки, виделки, плічка

Звички та поведінка російських туристів, які відпочивають на курортах Абхазії, викликають у місцевих сильні емоції, причому аж ніяк не радісні. Свої скарги абхазці озвучили у розмові з «Лентою.ру».

«На вигляд усі такі пристойні та добропорядні, а виносять стабільно ложки, виделки, плічка – я їх уже й не залишаю, приношу тільки, якщо просять. Комусь пульт від телевізора дуже знадобився», – поділилася місцева мешканка Зоя, яка здає квартиру в оренду.

Обурився крадіжками з боку туристів із Росії та співробітник готелю, розташованого у Піцунді, який побажав залишитися неназваним. «Якщо чогось потребують, нехай скажуть про це – ми подаруємо, але вони ж крадуть все, що можуть забрати: кружки, тарілки, рушники, їжу один у одного. Якось був випадок, людина вкрала шкарпетки в іншого відпочиваючого. Він їх потім надів, а інший йому каже, мовляв, це мої, які зникли, – так це, власне, і з’ясувалося», – сказав він.

Крім того місцеві, які приймають російських гостей, поскаржилися на часті псування майна. За їхніми словами, постійно доводиться щось ремонтувати: «Постійно доводиться щось лагодити: то карниз, то стільці. Нещодавно унітаз зламали, і ще не хотіли в цьому зізнаватись – кажуть, мовляв, він уже був зламаний. А як ви тоді, цікаво, до туалету весь цей час ходили? – додав співрозмовник.

Більшість співробітників готелів відзначили надмірну розслабленість російських мандрівників, які приїжджають у відпустку з дітьми. За словами абхазця, батьки забувають про своїх дітей: «Сидять, горілку жеруть, а діти голодні можуть цілий день бігати. У мами з татом попросили поїсти – ті «не алло». Тоді йдуть до нас – годуємо, розважаємо діток, а що вдієш, як няньки іноді».

Водночас туристки з Росії, які побували на відпочинку в Абхазії, звинуватили місцевих чоловіків у надмірній увазі у свій бік. З іншого боку, абхазці не розгубилися і запропонували карати мандрівниць за надто відверті вбрання.