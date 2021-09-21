МИД Грузии раскритиковал проведение выборов в Госдуму РФ в Абхазии и Южной Осетии, в одностороннем порядке объявивших о своей независимости.

В заявлении МИД отмечается, что Абхазия и Южная Осетия находятся под российской оккупацией и установка там урн для голосования незаконна.

«МИД Грузии осуждает организацию 19 сентября 2021 года выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях и незаконное открытие до 20 избирательных участков, нарушающее суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также основополагающие нормы международного права, Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт», — отмечают в ведомстве.

В заявлении МИД подчеркивается, что избирание населением этих регионов депутатов российских парламентов означает попытку России аннексировать Абхазию и Южную Осетию.

В МИД также призвали международных партнеров проявить необходимую реакцию в отношении Москвы.