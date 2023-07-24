«Це схоже на кінець світу!»: Катастрофа на популярному курорті, тисячі туристів у паніці евакуюються, вогонь рухається на готелі

«Це було схоже на кінець світу!», – заявив місцевій пресі один із туристів, які в паніці рятуються зі знаменитого грецького курорту Родос. Відразу на кількох курортах цього грецького острова почалася екстрена евакуація через лісові пожежі, що наближаються до узбережжя, туристів вивозять тисячами, при цьому вогонь уже рухається на готелі.

Як цитує грецька преса заступник начальника пожежної охорони Греції Янніс Артапойос, пожежа, що почалася на горі в центрі острова, виявилася найважчою, з якою коли-небудь стикалися пожежники Родосу. Під ударом опинилися мінімум три популярні курорти, де в основному зупинялися британські туристи — йдеться про райони Кіотарі та Лардос. Вогонь перекрив наземні дороги і вивозити туристів довелося морем, в евакуації брали участь судна берегової охорони та понад 20 приватних катерів.

«Це було схоже на кінець світу», – розповідає один з приблизно 2 тис. британських туристів, які евакуювалися з Кіотарі та Лардосу на південно-східному узбережжі острова. За його словами, все почалося з того, що у четвер увечері туристи помітили, як «якісь чорні хмари» пропливають над готелем під час вечері. У суботу за сніданком туристи помітили, що небо стає помаранчевим, а море почало чорніти від сажі. «Як у фільмі жахів, коли всі дивляться у небо, і питають один одного — що трапилося, що відбувається», – розповідає турист. Офіційне оголошення евакуації застало їх за збиранням речей. При цьому перші автобуси, що прибули, забирали тільки дітей і жінок, решту туристів направили пішки до найближчого пляжу — близько 5 км.

«Спочатку там було навіть непогано, народу було небагато, працювали пара кафе та барів, де подавали пиво та безалкогольні напої, і ми були впевнені, що пішли від вогню. Але народу все прибувало і прибувало, і ми все більше почали турбуватися, як нам вибратися. Тим часом стемніло — і раптово в небо злетіло полум’я, все небо стало зовсім помаранчевим — це справді було схоже на кінець світу! Тому коли пролунало оголошення про рятувальні човни, усі в паніці кинулися на найближчі причали», – розповідає він.

Туристу та його сім’ї пощастило опинитися на одному з невеликих човнів, які доставляли туристів вже на більші судна. При цьому, за його словами, коли він встиг погрузитись — люди були в паніці, штовхалися і майже билися — на пляжі залишалися ще сотні людей, а також пляж був «завалений валізами», бо багажу туристів на борт не брали.

Влада звітує, що на Родосі триває боротьба з вогнем, працюють понад 200 пожежних і 40 пожежних машин, яким допомагають три літаки та п’ять вертольотів.

До складу сил входить 31 пожежник зі Словаччини із п’ятьма пожежними машинами. Ізраїль, Йорданія та Туреччина також направили підкріплення, в основному повітряну техніку. Також вони повідомили, що під ударом знаходяться морські курорти на центрально-східній стороні Родосу. Евакуйовані місцеві жителі та туристи перенаправлені до готелів, конференц-центрів, шкіл та інших громадських місць. Попередження прозвучало і для Ліндоса, міста, популярного серед туристів і відомого своїм акрополем, створеним до 300 до н.е. Східні міста Массарі, Малонас, Чаракі також перебувають під загрозою евакуації.

При цьому британські ЗМІ обурюються, що рейси на острів в основному виконуються в звичайному режимі. Туроператори, включаючи Tui, Jet2 та easyJet, опублікували заяви про те, що вони працюють із місцевою владою, щоб допомогти своїм постраждалим клієнтам. Щоправда, авіаперевізники запевняють, що для туристів, які бажають відлетіти, готові змінити час вильоту безкоштовно, а деякі навіть запевняють, що запрацювала спеціальна команда, щоб допомогти відпочивальникам, які опинилися в ситуації евакуації. «Клієнти, які зараз перебувають на Родосі, яким потрібно повернутися додому раніше, можуть безкоштовно змінити свій зворотний рейс, а будь-хто, хто має вилетіти з Великобританії наступного тижня, може змінити свій рейс на більш пізню дату», — заявив, наприклад, британський нацперевізник British Airways. А туроператор TUI додав, що постраждала невелика кількість готелів, і як запобіжний засіб туроператор переселяє постраждалих клієнтів і надає їм альтернативне житло. Асоціація британських страховиків (ABI) заявляє, що туристична страховка не спрацює для тих, хто скасовує свої поїздки через побоювання з приводу лісових пожеж, якщо тільки уряд Великобританії не відмовиться від поїздок до цього району.

При цьому влада Греції також повідомляє, що вся східна частина материкової Греції, а також острови Евія і Родос були віднесені до категорії ризику 5, найвищої для пожеж. Ще більшу частину країни було віднесено до категорії 4.