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Погані новини для відпочиваючих у Греції

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Погані новини для відпочиваючих у Греції

У Греції триває негода. Зливи затопили деякі дороги в туристичних районах.

Інтенсивні дощі з грозами, блискавками та градом продовжаться до кінця тижня, кажуть синоптики.

Сильний дощ сьогодні вночі затопив багато доріг у Халкідікі. У місті Ламія також було затоплено дороги, внаслідок чого рух на шосе у цьому районі було зупинено на годину.

Шторм також звалився на столицю Афіни.

У місті Іоанніна пасажирів було врятовано із затопленого автомобіля.

Влада Греції попереджає туристів не заходити в море, поки шторм не пройде. Дорожня поліція закликає людей пересуватися у вертикальному положенні та бути обережними під час сильного дощу.

Туристи, які в ці дні відпочивають у Греції, приділяють час прогулянкам і шопінгу.

Дуже рідко туристи скасовують свою відпустку через негоду, повідомляють готельєри.

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