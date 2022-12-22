Озвучені нові культурні столиці Європи у 2023 році

Новими культурними столицями Європи наступного року стануть Тімішоара в Румунії, Елефсіна в Греції та Веспрем в Угорщині. Цього року вони приймуть естафету зі столиць Еша (Люксембург), Каунаса (Литва) та Нові-Саду (Сербія).

Наразі відомі європейські культурні столиці до 2026 року. Наступного року це буде Бад-Ішль в Австрії, Тарту в Естонії та Буде у Норвегії. Німецьке місто Хемніц та словенська Нова Гориця стануть культурними центрами Європи у 2025 році.

Наступного року буде дві культурні столиці Європи – Оулу у Фінляндії та Тренчин у Словаччині. Латвійське місто Лієпая очікує офіційного рішення національної влади про те, що у 2027 році воно прийматиме гостей. Португалія має обрати іншу культурну столицю Європи того ж року з числа кандидатів Авейру, Браги, Евори та Понта-Делгади.

Ініціатива «Культурна столиця Європи», створена у 1985 році, ставить культуру в центр уваги європейських міст завдяки цілорічній фінансовій підтримці культурних та мистецьких заходів.

Його мета – показати багатство та різноманітність культур Європи, підтримати внесок культури у розвиток міст, популяризувати їх, заохочувати туризм та провокувати як місцевих мешканців, так і всіх європейців на почуття причетності до спільного культурного середовища, пояснює прес-служба Єврокомісії.