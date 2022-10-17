Крит постраждав від сильного шторму: Є загиблі та поранені

Як повідомляє видання Kathimerini, внаслідок сильного шторму, що обрушився на грецький острів Крит, одна людина загинула, кілька людей постраждали і зникли безвісти.

В окремих районах острова річки вийшли з берегів та затопили дороги. Безліч автомобілів забрало в море.

У туристичному місті Ханья було затоплено будинки та громадські будівлі. У місті Сітія туристи та охоронець виявилися заблокованими у місцевому Археологічному музеї.

Припинив роботу аеропорт «Нікос Казандзакіс», розташований за 5 км від Іракліону. Поки невідомо, коли польоти відновляться.