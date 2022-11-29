Греція відкриває туристам нові острови, щоб не стати другою Венецією

Після успіху, якого Греція досягла цього року, коли кількість іноземних туристів перевищила показники 2019 року, грецькі чиновники висловили стурбованість з приводу надмірного туризму, зосередженого у певних частинах країни.

Греція вже давно визнана одним із найпопулярніших напрямів у туристів з усього світу. Мандрівники регулярно повертаються до улюблених місць, і це створює певні проблеми. Незважаючи на наявні у Греції 228 заселених островів, популярністю користуються не більше десятка. Тут і виникає проблема впливу сучасних подорожей на довкілля.

Грецькі чиновники з туризму зазначають, що в Греції є ще багато цікавого, не тільки Крит, Корфу та Санторіні, а й за їх межами, і якщо туристи поїдуть у різні місця, скупчення людей вдасться уникнути і тим самим зберегти природу.

«Ми обговорюємо не лише збереження природних ресурсів та захист навколишнього середовища. Для нас стійкість — це ще й щось інше», — зазначив у зв’язку з цим Димитріс Фрагакіс, генеральний секретар Грецької національної туристичної організації (GNTO).

Він також наголосив, що Греція уникає надмірного туризму, розширюючи список місць, які варто відвідати, та заохочуючи людей, які хочуть відвідати Грецію, досліджувати її та в іншу пору року, а не лише влітку.

Сім грецьких островів, які рекомендується відвідати всім туристам, — це Наксос, Кітіра, Ітака, Ікарія, Карпатос, Самофракія та Лічадонісія.

На Наксосі любителі подорожей зможуть насолодитися його родючими долинами та високими горами, поєднавши спокійний відпочинок із пригодами. Наксос також є чудовим місцем для любителів поїсти та розслабитися на пляжі.

Якщо ж відпочиваючі шукають тишу та спокій, Кітіра — один із найізольованіших островів Греції, і туризм там відносно нерозвинений. Однак острів відомий своєю дикою природою та природними водоспадами, які створюють ідилічні пейзажі.

Інші «дикі» острови рекомендуються тим мандрівникам, які хочуть провести літо спокійніше і якнайдалі від натовпу туристів.