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Тривалість спеки у Греції стала рекордною з 1987 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Тривалість спеки у Греції стала рекордною з 1987 року

Як повідомляє грецьке телебачення ERT, нинішня хвиля спеки в Греції стане найтривалішою з 1987 року: вже 11 днів поспіль стовпчики термометра в країні не опускаються навіть уночі, і середня температура повітря за останні 72 години становить +35.6 °C.

“Країна — як одна велика теплиця”, – повідомляє грецьке ТБ. Люди намагаються врятуватися від спеки в морі, кондиціонери та вентилятори працюють на повну потужність.

У п’ятницю, 21 липня, найвищі денні температури були відзначені в Ханьї на Криті +42.6 °C, а в Лутраки зафіксували +42.1 °C.

За словами директора Національної метеорологічної служби EMY Антоніса Лалоса, це найсильніша хвиля спеки з 1987 року. Тоді з 17 по 28 липня також було дуже спекотно: в Афінах вісім днів було +41 °C…+44 °C. За офіційними даними, жертвами спеки стали 1 300 осіб, а за неофіційними померли понад 1 500 жителів.

Як уточнюють синоптики, у Греції влітку температура повітря рідко опускається нижче +30 °C, але 40-градусна спека зазвичай тримається не довше за чотири-п’ять днів.

Наразі всі археологічні пам’ятники по всій країні закриваються через сильну спеку з 12:00 до 17:30.

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