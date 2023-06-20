Греція, Італія, Хорватія: названі маловідомі острови Середземномор’я без натовпів туристів

На тлі підвищеного ажіотажу до подорожей після завершення пандемії коронавірусу, курорти Середземного моря очікують цього літа рекордні потоки туристів, а, відповідно, і величезні юрби на найпопулярніших локаціях.

Видання Travel Off Path склало список із шести маловідомих середземноморських островів, які варто відвідати цього року, щоб уникнути натовпів туристів. Виявляється, навіть у надпопулярних цього року Греції, Італії та Хорватії можна знайти менш людні, але не менш мальовничі місця.

6 маловідомих середземноморських островів, де можна уникнути натовпів туристів влітку 2023

1. Раб, Хорватія. До цього острова можна дістатися всього за кілька хвилин на поромі з материкової частини північного узбережжя Хорватії. Так само відомий як Острів кохання, Раб славиться своїми обережними та доброзичливими місцевими жителями. До речі, на острові Раб найбільша кількість піщаних пляжів у всьому Адріатичному регіоні, в тому числі понад 20, розташовані на островах півострова Лопар, деякі з яких є найкращими пляжами у всій Хорватії.

2. Понца, Італія. Розташований трохи більш ніж за три години їзди від Риму, приголомшливий вулканічний острів Понца, на відміну від деяких інших прилеглих островів і пляжів Риму, зустріне туристів не величезними піщаними пляжами, а невеликими сільськими бухтами і скелями, що ідеально підходять для дослідження на човні. Більш тихий і спокійний, ніж прилеглі Капрі та Іскья, Понца – це острів, на який можна вирушити, щоб насолодитися солодким життям біля моря без величезних натовпів, які цього року очікують на деякі з інших популярних напрямів Італії.

3. Ангістрі, Греція. Цей унікальний грецький острів є улюбленим острівним раєм для неквапливих прогулянок серед жителів Афін. Розташований у Саронічній затоці, цей невеликий незайманий острів – спокійний і природний, з пишною зеленню та піщаними або кам’янистими пляжами на будь-який вибір. На відміну від інших пополярних грецьких островів, Ангістрі менш космополітичний, і багато хто приїжджає сюди, щоб зарядитися енергією в невибагливій обстановці серед таверн та традиційних сіл.

4. Ла Маддалена, Італія. Цей архіпелаг, захований біля північно-східного узбережжя Сардинії, досі не відкритий для мас з кількох причин. Довгий час острів був домом для ядерної бази ВМС США, тому туризм тут не розвивали. Однак з 2008 року Ла Маддалена була повернута Італії, і острів почав перетворюватися на чудову локацію для любителів пляжного відпочинку. Також цей район з дикими пляжами і крижаною блакитною водою насправді є національним парком, що охороняється, тому тут діють суворі правила – наприклад, не можна брати пісок додому.

5. Пантелерія, Італія. Його називають останнім секретним островом Італії, хоча, схоже, секрет незабаром буде розкрито. Пантелерія знаходиться між Тунісом та Сицилією, а тому таїть атмосферу злиття Північної Африки з Італією. Будучи однією з найпівденніших точок Італії, цей вулканічний острів знаходиться на самоті в Середземному морі і тому сюди не злітаються юрби іноземних відвідувачів. Крім того, оскільки більша частина цього острова є зубчастими і скелястими берегами, оступ до нього по повітрю або на човні – завдання не з легких.

6. Лопуд, Хорватія. Ті, хто цього літа виявляться у багатолюдному хорватському Дубровнику, можуть зацікавитися поїздкою на острів Лопуд, щоб комфортно провести час на пляжі (поїздка на поромі займає близько години). Лопуд вважається найкрасивішим з Елафітських островів, і той факт, що на ньому немає автомобілів, робить його спокійнішим, ніж багато інших варіантів у цьому списку.