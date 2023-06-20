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Греція, Італія, Хорватія: названі маловідомі острови Середземномор’я без натовпів туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

На тлі підвищеного ажіотажу до подорожей після завершення пандемії коронавірусу, курорти Середземного моря очікують цього літа рекордні потоки туристів, а, відповідно, і величезні юрби на найпопулярніших локаціях.

Видання Travel Off Path склало список із шести маловідомих середземноморських островів, які варто відвідати цього року, щоб уникнути натовпів туристів. Виявляється, навіть у надпопулярних цього року Греції, Італії та Хорватії можна знайти менш людні, але не менш мальовничі місця.

6 маловідомих середземноморських островів, де можна уникнути натовпів туристів влітку 2023

1. Раб, Хорватія. До цього острова можна дістатися всього за кілька хвилин на поромі з материкової частини північного узбережжя Хорватії. Так само відомий як Острів кохання, Раб славиться своїми обережними та доброзичливими місцевими жителями. До речі, на острові Раб найбільша кількість піщаних пляжів у всьому Адріатичному регіоні, в тому числі понад 20, розташовані на островах півострова Лопар, деякі з яких є найкращими пляжами у всій Хорватії.

2. Понца, Італія. Розташований трохи більш ніж за три години їзди від Риму, приголомшливий вулканічний острів Понца, на відміну від деяких інших прилеглих островів і пляжів Риму, зустріне туристів не величезними піщаними пляжами, а невеликими сільськими бухтами і скелями, що ідеально підходять для дослідження на човні. Більш тихий і спокійний, ніж прилеглі Капрі та Іскья, Понца – це острів, на який можна вирушити, щоб насолодитися солодким життям біля моря без величезних натовпів, які цього року очікують на деякі з інших популярних напрямів Італії.

3. Ангістрі, Греція. Цей унікальний грецький острів є улюбленим острівним раєм для неквапливих прогулянок серед жителів Афін. Розташований у Саронічній затоці, цей невеликий незайманий острів – спокійний і природний, з пишною зеленню та піщаними або кам’янистими пляжами на будь-який вибір. На відміну від інших пополярних грецьких островів, Ангістрі менш космополітичний, і багато хто приїжджає сюди, щоб зарядитися енергією в невибагливій обстановці серед таверн та традиційних сіл.

4. Ла Маддалена, Італія. Цей архіпелаг, захований біля північно-східного узбережжя Сардинії, досі не відкритий для мас з кількох причин. Довгий час острів був домом для ядерної бази ВМС США, тому туризм тут не розвивали. Однак з 2008 року Ла Маддалена була повернута Італії, і острів почав перетворюватися на чудову локацію для любителів пляжного відпочинку. Також цей район з дикими пляжами і крижаною блакитною водою насправді є національним парком, що охороняється, тому тут діють суворі правила – наприклад, не можна брати пісок додому.

5. Пантелерія, Італія. Його називають останнім секретним островом Італії, хоча, схоже, секрет незабаром буде розкрито. Пантелерія знаходиться між Тунісом та Сицилією, а тому таїть атмосферу злиття Північної Африки з Італією. Будучи однією з найпівденніших точок Італії, цей вулканічний острів знаходиться на самоті в Середземному морі і тому сюди не злітаються юрби іноземних відвідувачів. Крім того, оскільки більша частина цього острова є зубчастими і скелястими берегами, оступ до нього по повітрю або на човні – завдання не з легких.

6. Лопуд, Хорватія. Ті, хто цього літа виявляться у багатолюдному хорватському Дубровнику, можуть зацікавитися поїздкою на острів Лопуд, щоб комфортно провести час на пляжі (поїздка на поромі займає близько години). Лопуд вважається найкрасивішим з Елафітських островів, і той факт, що на ньому немає автомобілів, робить його спокійнішим, ніж багато інших варіантів у цьому списку.

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