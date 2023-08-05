Бійки туристів за лежаки продовжують сіяти хаос у готелях популярних курортів ще з більшою силою

На популярних середземноморських курортах в Іспанії, Греції, Туреччині та Португалії в літні місяці з подвоєною силою спалахують війни за лежаки, сіючи хаос у готелях. Навіть люта спека в Південній Європі не може втримати туристів, що зголодніли по сонцю, від боротьби за краще місце біля басейну.

Від Іспанії до Португалії, від Греції до Туреччини пляжі та басейни Середземного моря за останні три місяці перетворилися на поля битв. Зазвичай пристойні люди з бездоганними манерами змушені вдаватися до екстремальних дій. Туристи прокидаються вдосвіта, щоб опинитися на початку черги, коли персонал готелю відкриває двері біля басейну.

Конфлікт вперше спалахнув у травні на Тенеріфе, про що свідчить відео TikTok на мелодію з Mario Kart, яка сигналізує про початок річних перегонів. На ньому можна побачити, як натовп туристів мчить до басейну, дехто біжить до шезлонгів і кидає свої речі, інші метають рушники на сидіння перед ними, подробиці тут.

Томас Кліффорд, який зняв відео, сказав: «Я не міг у це повірити! Люди снайперськи кидали свої рушники зі сходів. Мені було шкода бідолаху, який намагається почистити басейн, коли всі кинулися на нього!»

На тому ж курорті батько двох дітей Метью Вайн насолоджувався тихою ранньою ранковою кавою на своєму балконі, з недовірою спостерігаючи, як надмірно нетерплячі загоряючі виповзають рано-вранці і починають займати шезлонги. І це незважаючи на те, що басейн не працював до 10-ї ранку.

Через місяць фронт перемістився в готель на Майорці, Іспанія, де були спіймані люди, які займали цілу низку місць о 7 годині вечора протягом тижня. Скандальний трюк був зафіксований у TikTok туристкою на ім’я Джилліан, яка сказала: «Зараз 7 годин вечора, а ці люди резервують свої шезлонги протягом тижня». Щоб довести свою думку, вона зняла сцену зі свого балкона, показавши повний ряд шезлонгів біля басейну, на кожному з яких лежали рушники.

Майорка – дуже популярний іспанський курорт, де розвертаються найсерйозніші баталії за лежаки. У липні кілька туристів, які продемонстрували професійну техніку організації черг, почали розкладати рушники на ніч біля зони купання.

«Щоб контролювати безумство з лежаками, двері з готелю до басейну були зачинені до 8 ранку. Тому люди вишиковували свої рушники на підлозі в черзі біля дверей. Я повинен додати, що це була не молодь, а в основному люди похилого віку і люди середнього віку», – розповів відпочиваючий Джефф про свій досвід відпочинку в чотиризірковому готелі в районі Камп-де-Мар на Майорці.

Декілька тижнів потому на іспанському курорті були спіймані інші туристи, які розкладають свої рушники вже о 5 ранку. Мама Ребекі опублікувала в соцмережах гумористичне відео, на якому гості готелю залишають на землі пачки рушників, намагаючись зарезервувати місце за кілька годин до того, як лежак можна буде зайняти о 9-й ранку.

У відео туристка жартує: «Пані та панове, я представляю вам лауреатів щорічної премії «Sun-bed Showdown». Вони більш кмітливі, досвідчені і ненависні, ніж будь-яка спортивна команда у світі… Погляньте на масовий збір рушників о 5-й ранку, щоб зайняти найкраще місце біля басейну і, якщо вам дійсно пощастить, парасольку».

Особливу тактику, щоб уникнути страху навколо лежаків, застосувала Лаура Джейн Лоу, яка відпочивала в готелі в курортному місті Торремолінос, Малага. Почувши, що туристи стоять у черзі з 5:30 ранку, щоб зайняти місце, 31-річна жінка вирішила взяти з собою свій надувний шезлонг. У відео, розміщеному на TikTok, вона пояснила: «Я забронювала відпустку, не прочитавши докладних відгуків. Виявилося, що в місці, куди я їду, проходять найгірші війни на лежаки, які ви бачили у своєму житті».

Ще одну тактику застосував відпочиваючий в Іспанії, який вирішив обіграти любителів лежаків у їхній власній грі. Чоловік одягнув спортивний костюм та кросівки для кращої маневреності, терпляче стояв у черзі, а після відкриття басейну кинувся вперед із пачкою рушників під пахвою. Його вчинок потрапив на відео у TikTok.

Проблема з лежаками поки що не вирішена і залишається актуальною у літній сезон, поширюючись навіть на пляжі. Приміром, у Бенідормі місцевий чиновник благав відпочиваючих не спускатися вночі на берег, щоб зайняти найкращі місця біля води, попередивши, що рушники будуть прибрані.