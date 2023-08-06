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Бажаєте відвідати Акрополь в Афінах? За новими правилами вас можуть і не пустити

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Бажаєте відвідати Акрополь в Афінах? За новими правилами вас можуть і не пустити
ФОТО: SVEN HANSCHE | SHUTTERSTOCK, SVEN HANSCHE

З наступного місяця в афінський Акрополь, найпопулярніший археологічний комплекс Греції, пускатимуть лише 20 000 відвідувачів на день. Крім того, буде введено обмеження на кількість відвідувачів за годину.

Досі комплекс пам’ятників відвідувало до 23 тисяч осіб на день, причому великі групи відвідувачів приходили переважно до полудня.

Міністр культури Ліна Мендоні заявила, що запровадження контролю необхідно для того, щоб запобігти утворенню вузьких місць та переповненості пам’ятника, включеного до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Надмірний туризм становить загрозу для Акрополя

У радіоінтерв’ю Мендоні сказала: „Очевидно, що туризм є корисним для країни, для всіх нас. Але ми маємо продумати, як зробити так, щоб надмірний туризм не зашкодив пам’ятнику“.

За словами міністра, нові обмеження на вхід до Акрополя будуть введені в пробному режимі з 4 вересня, а в постійну силу набудуть чинності з 1 квітня 2024 року.

За словами Мендоні, час відвідування пам’ятника не буде обмеженим, хоча люди, які приїжджають з організованими екскурсіями або з круїзних суден, які становлять близько 50% щоденної кількості відвідувачів, проводять на території пам’ятника в середньому 45 хвилин.

Бажаєте відвідати Акрополь в Афінах? За новими правилами вас можуть і не пустити
ФОТО: VIACHESLAV LOPATIN | SHUTTERSTOCK, VIACHESLAV LOPATIN

В який час відкрито Акрополь?

Акрополь відкрито з 8 ранку до 8 вечора з понеділка до неділі. Згідно з новими правилами, щогодини пропускатиметься лише певна кількість відвідувачів.

Зараз половина відвідувачів Акрополя приходить з 8 ранку до полудня. Згідно з новою системою, з 8 до 9 години ранку доступ отримають три тисячі осіб, протягом наступної години – дві тисячі осіб, а в решту часу кількість відвідувачів змінюватиметься.

„Цей захід дозволить вирішити проблему охорони пам’ятника, що є для нас головним, а також (поліпшити) враження відвідувачів від відвідування об’єкта“, – каже Мендоні.

Чи наслідують його приклад інші грецькі пам’ятки?

За словами Мендоні, аналогічні обмеження буде запроваджено і для інших популярних археологічних об’єктів. Рішення щодо Акрополя було ухвалено після консультацій з туроператорами та круїзними компаніями, але було відкладено через загальні вибори в Греції в червні, додала вона.

За даними статистичного управління Греції, минулого року Акрополь відвідали понад три мільйони людей.

Акрополь реагує на спеку

Минулого місяця грецька влада закрила доступ до Акрополя та інших стародавніх об’єктів у полудень у розпал сильної спеки, яка також викликала сильні лісові пожежі по всій країні. Крім того, були встановлені навіси для захисту від сонця людей, які стоять у черзі на огляд храмів Акрополя, збудованих у V столітті до н. Мендоні заявила, що у разі потреби ці заходи будуть повторені.

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