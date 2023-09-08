Подивитися головний символ Греції тепер буде важко: для туристів запровадили жорсткі обмеження

З вересня подивитися головний символ Греції туристам буде важко. Як і планувалося, для туристів запровадили жорсткі обмеження — тепер допуск до Акрополя дозволено лише за квотами з попереднім бронюванням. Загалом легендарний музей прийматиме максимум 20 тисяч туристів на день. Кількість людей, які одночасно перебувають на історичній території, також буде обмежена.

Як заявила в грецькій пресі міністр культури Ліна Мендоні, завдяки цій заяві історична пам’ятка буде в найкращій безпеці. У свою чергу туристи не будуть юрмитися в страшних чергах на вході через пропілеї Акрополя і отримають найкращі враження.

Також тепер відвідати Акрополь туристи зможуть лише за попереднім замовленням. Нагадаємо, ще в серпні уряд Греції підтвердив, що відвідування Афінського Акрополя буде обмежено до 20 000 осіб на день і буде запроваджено погодинні обмеження на відвідування. Причому у вересні запущено «пробну версію», а на постійній основі її планують запустити у квітні 2024, тобто з початком наступного сезону.

Як пояснювала міністр культури Ліна Мендоні, контроль необхідний для запобігання накопиченню людей і черг у «вузьких місцях» на об’єкті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За її словами, щодня до 23 тис. туристів буквально втискуються до комплексу пам’ятників, причому переважно великі групи відвідують його до полудня. «Це величезна кількість. Туризм бажаний для країни та для всіх нас, але ми маємо вирішити, як надмірний туризм не зашкодить пам’ятнику», – додала вона.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Вченими названа спеція, що розщеплює жири і допомагає схуднути».