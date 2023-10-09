Складено рейтинг 10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи

Топ-10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи підрахували та представили в європейських ЗМІ експерти агентства Statista на честь Всесвітнього дня туризму. Щоправда, йдеться про статистику минулого року. Якщо лідерство Парижа досить передбачуване, то дивно, що в список не потрапили такі популярні міста як Рим, Венеція, Берлін і Прага.

Далі наводимо весь Топ-10:

Париж — у 2022 році місто відвідали 19.4 млн туристів. Серед найбільш заповнених місць – Ейфелева вежа, Лувр та Нотр-Дам. Лондон показав результат у 16.1 млн туристів. Місто приваблює не лише хрестоматійним набором із Тауера та Біг-Бена, а й бурхливим нічним життям, запевняють укладачі рейтингу. Стамбул, Туреччина — турецька «культурна столиця» на кордоні Європи та Азії не дотягнула до другого місця зовсім небагато — до неї завітали 16 млн. Барселона – 9.8 млн туристів Валенсія – 8.6 млн туристів Будапешт – 6.9 млн туристів Мадрид – 6 млн туристів Афіни – 5.5 млн туристів Лісабон – 5.4 млн туристів Амстердам — місто прийняло 5 млн туристів і це, як зазначають дослідники, «викликало проблеми у столиці Нідерландів».