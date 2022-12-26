У готелях Європи хочуть заборонити міні-упаковки з туалетним приладдям

Європейська комісія запропонувала заборонити використання в готелях одноразових наборів туалетного приладдя — шампунів, гелів, зубних щіток та паст у міні-упаковках.

Розгляд законопроекту заплановано на 2023 рік.

Під заборону може потрапити все те, що надавалася в готелях безкоштовно, і що можна було не брати з собою у поїздку. Звичайно, взагалі без туалетного приладдя постояльці не залишаться: все необхідне нададуть у багаторазових пляшках.

Як йдеться у матеріалах Єврокомісії, у середньому кожен європеєць виготовляє майже 180 кг пакувальних відходів на рік. За прогнозами екологів, до 2030 року обсяг пакувальних відходів у ЄС збільшиться ще на 19%, у тому числі на 46% стане більше пластикової упаковки.